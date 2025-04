Madagascar: Concert - Lola enchante ses fans à Antsahamanitra

Le 30 mars, le mythique site d'Antsahamanitra a vibré sous les rythmes envoûtants de Lola. Dès 14 h 30, une foule nombreuse s'est réunie pour assister à un spectacle musical exceptionnel. L'animation a été assurée par Lauda, qui a su chauffer l'ambiance avant l'entrée spectaculaire de Lola sur « Nanao ny tsy fanao ».

Dès son apparition sur scène, l'artiste a captivé son public par son charisme indéniable, entouré de deux pianistes, deux choristes, un batteur, un guitariste et des danseurs, offrant une performance scénique impressionnante. Après « Tsy manahy » et d'autres morceaux traitant de la déception amoureuse, Lola a fait monter l'émotion avant d'accélérer le rythme et d'entraîner le public dans une euphorie musicale.

Un moment de spiritualité intense a marqué l'ambiance lorsque Lola a interprété « Ray ô » et d'autres chants de louange, plongeant l'audience dans un recueillement profond. La soirée a pris une tournure encore plus vibrante avec l'arrivée de Bodo sur scène, offrant au public des duos inoubliables sur « Mila anao » et « Tsisy kianina». L'énergie était à son comble, renforcée par des titres dynamiques comme « Raikitr'io», qui a littéralement électrisé la foule.

Lola a également mis en avant la solidarité malgache avec « Malagasy Iray », un moment fort et émouvant. Il a ensuite démontré sa polyvalence en prenant la guitare pour interpréter « I Gasikara », confirmant son talent d'artiste complet. Les surprises ont continué avec l'apparition de Njara Marcel pour un duo poignant sur « Ny Vehivavy », apportant une touche finale pleine d'émotions à ce spectacle grandiose.

Ce concert restera gravé dans le coeur du public, qui a vécu un moment unique sous le ciel d'Antsahamanitra, entre émotions intenses et performances musicales de haut niveau.