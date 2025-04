Madagascar: Concert - Rossy assure avec «Bapampa Glady Be»

Le week-end dernier, Rossy a prouvé qu'il reste l'indétrônable maître de l'ambiance tapôlaka glady be. Pendant deux jours, le vendredi et le dimanche, l'artiste a conquis le Palais des Sports Mahamasina lors de son spectacle «Bapampa Glady Be». Après une longue absence dans la capitale, il a offert deux concerts à guichets fermés, organisés par RDJ, où l'émotion, la musique et la danse ont régné en maîtres. Dès les premières notes, la magie a opéré. Ce retour était plus que mérité. Des spectateurs de toutes générations confondues ont chanté, dansé sans relâche et capturé chaque instant, emportés par une énergie partagée sur scène.

Des titres cultes comme «Ny eo anilan'ny tiana», ont enflammé la salle, transformant Mahamasina en une immense fête familiale. La scène, sublimée par un écran géant et des jeux de lumières époustouflants, a accueilli non seulement Rossy, mais aussi son fils et son épouse, qui ont partagé ce moment, prouvant que la musique est avant tout une passion qui se transmet.

Les invités ont aussi ajouté une touche spéciale à ce show grandiose. Tsiliva, par exemple, a invité Rossy à le rejoindre sur scène pour interpréter son tube de Kilalaky, entraînant toute la foule dans une danse endiablée. D'autres artistes, tels que Tianjama, Ôza Jérôme, Ejema, Jean Kely, Zo Panage, Fara Andriamanjato, Dadda, Mamibe, Prosh'Ely, Gothlieb, Charles Martin et Bagzana, se sont également joints à Rossy, contribuant à la richesse du spectacle.

Tous les artistes présents sur scène ainsi que Rossy, portaient des vêtements noirs. La mise en scène, magnifiquement décorée avec des lumières spectaculaires et un écran géant, a transporté le public dans une autre dimension, offrant un véritable festin visuel tout en accompagnant l'explosion d'énergie sonore. «Tout était parfait, même si on a senti Rossy un peu fatigué. Cependant, il a tout donné», exprime un spectateur.

Les hommages rendus à des amis artistes, comme Thierra Bruno avec son titre «Tinao va», ont aussi marqué les esprits. La soirée a débuté à 19 heures le vendredi, mais c'est à 20 heures que le show a véritablement démarré, pour ne se conclure qu'à 1 heure du matin. Le dimanche, dès 13 heures, une longue file d'attente se formait devant l'entrée du Bazar du quartier, avec des spectateurs impatients d'assister à ce moment unique. Les billets étaient tous vendus à l'avance et, malgré la forte demande, de nombreux fans se sont retrouvés devant les portes fermées, espérant une entrée de dernière minute.

Fort de ce succès retentissant, Rossy a annoncé que son prochain spectacle se tiendrait au Coliseum Antsonjombe, le 5 juin.