Madagascar: Mahajanga - L'Aïd-el-Fitr célébré deux jours successifs

L'Aïd-el-Fitr est la fête musulmane qui marque la rupture du jeûne du mois de ramadan. Elle a été célébrée durant deux jours séparément, à Mahajanga. Une partie de la communauté l'a célébrée dimanche, à la mosquée, selon la tradition. En revanche, la grande majorité a commémoré l'événement par un grand rassemblement et des prières sur la plage du Village touristique, hier, comme chaque année.

« La date de la fin du ramadan est prédéterminée depuis un an par un calendrier. Elle est fixe chaque année. Nous avons notre représentant qui observe la lune. Nous nous nous sommes réunis dans le grand hall de la mosquée à Mahajanga, dimanche matin. Nous avons ensuite prié avant de rejoindre nos familles respectives pour le repas traditionnel. Nous nous sommes offert des cadeaux et échangé des voeux », explique un opérateur économique musulman qui a célébré l'Aïd-el-Fitr dimanche.

Ces membres de la communauté ont ainsi vaqué à leurs occupations quotidiennes hier. Des boutiques et magasins ainsi que des quincailleries ont été ouverts lundi, bien que ce fût un jour férié, mais ils ont leur date spécifique.

De leur côté, la grande majorité des musulmans ont fêté l'événement au Village touristique par des séances de prières et des rassemblements, lundi matin. Ils étaient des milliers à être réunis sur cette plage, comme chaque année. Les hommes d'un côté et les femmes et les enfants, de l'autre, ont foulé le sable de la fameuse place.

Les autorités locales dirigées par le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, le maire de Mahajanga, Heriniaina Tia Solofomanga, ainsi que le député élu à Mahajanga I, Christian Afakandro, se sont nstallés, côte à côte, avec des notables et de nombreuses personnalités. « C'est un grand jour pour partager des voeux et c'est très important de réussir le jeûne d'un mois », fait remarquer Mokhtar Andriantomanga.

L'épisode du grand pardon et de la réconciliation pour le bien de tous et l'intérêt de la ville et du pays a de nouveau été prêché. « J'espère que cette fête de l'Aïd-el-Fitr 2025 apportera un grand changement pour le pays », souhaite, pour sa part, le député Christian Afakandro.

La date de l'Aïd-el-Fitr est le jour suivant le dernier jour du mois sacré de ramadan. Il arrive vingt-neuf ou trente jours après le début du mois de ramadan, selon les années.

Tous les ans, la date de l'Aïd-el-Fitr est avancée de dix, onze ou douze jours par rapport au calendrier grégorien, car le calendrier hégirien est un calendrier lunaire.