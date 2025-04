Madagascar: Pétanque/The World Games - Yves et Mirana décrochent l'or et la qualification

Deux boulistes malgaches ont remporté la médaille d'or du tir de précision au tournoi qualificatif aux 12e Jeux mondiaux de Chengdu en Chine.

Doublé historique. Les boulistes malgaches ne cessent d'exceller en compétition internationale. Après le titre de champion du monde en tir de précision remporté par Jean François Daniel Rakotondrainibe dit «Zigle» et la deuxième place au championnat du monde triplette à Dijon en France en décembre, deux boulistes de la Grande Île viennent de remporter dimanche la médaille d'or aux Test Events à Chengdu en Chine.

Yves Sedrick Rakotoarisoa et Mirana Razafinakanga se sont hissés sur la plus haute marche du podium et ont arraché la médaille d'or des épreuves de pétanque en tir de précision au tournoi qualificatif aux World Games. Grâce à cet exploit, tous les deux ont validé la qualification pour les prochains Jeux mondiaux. La 12e édition se tiendra dans la même ville de Chengdu, du 7 au 17 août.

Quarante-deux épreuves de disciplines non olympiques sont au programme des World Games 2025. Crédité de 41 points, Yves Rakotoarisoa a terminé deuxième sur les huit qualifiés pour les demi-finales à l'issue des parties de qualification. Le représentant de la Thaïlande s'est hissé en tête en accumulant 47 points. Les six autres qualifiés ont été le Cambodge (33 points), le Vietnam (31 points), l'Allemagne (31 points), le Myanmar ou l'ancienne Birmanie (28 points), la Chine (18 points) et Taipei Chinois (17 points).

Parcours impressionnant

«Je suis vraiment heureux de cette victoire, c'est un moment de gloire. Grâce à elle, je suis qualifié pour les Jeux mondiaux de 2025. Chengdu est une ville magnifique et les gens sont extrêmement accueillants. J'ai hâte d'y retourner !» confie Yves Rakotoarisoa.

Mirana a elle aussi fini à la seconde place après les épreuves qualificatives, créditée de 39 points, derrière la bouliste de Myanmar (47 points). Les six autres qualifiées ont été la Chine (37 points), la Thaïlande (28 points), Taipei Chinois (23 points), le Cambodge (23 points), le Vietnam (16 points) et l'Allemagne (16 points).

Mirana Ramamonjisoa a, elle aussi, reconnu que « c'est un véritable accomplissement pour moi. Concourir pour Madagascar a été un honneur. Le climat a été difficile, mais j'ai réussi ».

Le duo malgache a échoué en demi-finale dans l'épreuve doublette mixte classique. La formation de Yves et Mirana a perdu devant la paire vietnamienne. La médaille d'or est revenue au Cambodge qui a défait en finale le Vietnam. La Thaïlande complète le podium. Cette invitation est le fruit des performances malgaches au cours des derniers championnats du monde.