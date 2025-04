Tunisie: À 'Hannovre 2025', le pays prouve sa place parmi les leaders de l'industrie intelligente

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a inauguré, lundi 31 mars, le pavillon tunisien au salon mondial "Hannovre 2025", le plus grand événement dédié aux technologies industrielles. Ce salon, qui se déroule à Hanovre, en Allemagne, est un carrefour incontournable pour les entreprises et les acteurs de l'industrie innovante à l'échelle mondiale.

Pour la deuxième fois consécutive, la Tunisie participe à cet événement majeur avec un pavillon distinct qui met en avant dix entreprises tunisiennes innovantes dans le domaine de l'industrie 4.0, un secteur en pleine expansion à l'échelle internationale. Ces entreprises, représentant divers segments de l'industrie intelligente, incluent des PME et des start-ups à la pointe de la technologie.

Lors de l'inauguration, Fatma Thabet Chiboub a souligné l'importance de cet événement pour la Tunisie, qui s'inscrit dans une démarche de renforcement de ses relations bilatérales avec l'Allemagne. Ce pays, partenaire stratégique, abrite plus de 300 entreprises allemandes en Tunisie, générant environ 90 000 emplois, dont plus de 60 000 dans le secteur industriel.

La ministre a mis en avant le rôle clé du salon "Hannovre" dans la promotion de la Tunisie en tant que destination technologique de premier plan. Elle a précisé que cet événement offre une occasion unique de valoriser l'industrie tunisienne, de renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales et de favoriser l'innovation dans le cadre de l'industrie intelligente.

Thabet Chiboub a également visité les stands des entreprises tunisiennes présentes, où elle a échangé avec les exposants et félicité leurs efforts pour participer à l'un des salons les plus prestigieux du secteur. Elle a exprimé son soutien à ces entreprises, soulignant l'importance de leur réussite pour l'attractivité du pays en matière d'investissements étrangers directs et la consolidation de la position de la Tunisie sur la scène internationale.

Parmi les entreprises mises en avant, deux start-ups tunisiennes - PIVA SOFTWARE et SATORIPOP - ont été choisies par le bureau allemand de promotion des importations "Promotion Desk" pour représenter la Tunisie, en raison de leur expertise en matière de technologies innovantes. La ministre a également visité la société CLEVERTEK PLUS, spécialisée dans la conception industrielle et la fabrication de solutions intelligentes.

Pour rappel, le salon "Hannovre 2025", qui se déroule du 30 mars au 4 avril, est dédié à la présentation des dernières innovations dans les domaines de l'industrie 4.0, des technologies robotiques et de la numérisation des processus de production. Plus de 130 entreprises et experts sont attendus au cours de cette semaine pour échanger des idées, partager des expériences et développer des projets innovants.

La participation tunisienne s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la transition vers l'industrie intelligente 4.0, soutenue par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). Cette initiative vise à soutenir l'innovation, à favoriser la compétitivité des entreprises tunisiennes et à renforcer leur position dans les chaînes de valeur mondiales.

Le pavillon tunisien réunit plusieurs entreprises de pointe dans les domaines des technologies de l'information, de la robotique et de l'automatisation industrielle. Parmi les entreprises présentes, on retrouve : ViZmerald, BQube ITs, Gelivro & INVEEP, SupplyzPro, HyO-Tec, WEMAKE3D, Twinnoverse, Quermes, Arcana Soft, Industry X.0.