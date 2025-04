Ile Maurice: Cambriolage de Rs 1,2 million - La DCIU Nord récupère l'intégralité du butin

Les policiers de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) du Nord peuvent être fiers de leur travail lors d'une opération discrète menée le jeudi 27 mars dans les environs de Bois-Marchand, à Terre-Rouge. Ils ont interpellé Manoj Kumar Banee, un voleur de 26 ans, déjà connu des services de police. Lors de son arrestation, ce dernier a révélé l'identité de son complice et de leur receleur. Ces deux individus, habitants de Triolet, étaient recherchés dans le cadre d'un cambriolage ayant eu lieu le lundi 17 mars à la rue Jhuboo, non loin du domicile de Manoj Kumar Banee. Ce vol avait été estimé à Rs 1,2 million.

La victime, une cuisinière professionnelle de 49 ans, avait signalé le vol au poste de police de Trou-aux-Biches. Elle avait déclaré la disparition de plusieurs objets de valeur, dont un scooter électrique rose, un coffre contenant des bijoux en or (notamment une chaîne «Mangalsutra», huit bagues, six bracelets «batana», une paire de boucles d'oreilles, cinq autres chaînes avec pendentifs, ainsi qu'un ensemble de bijoux complet), une somme de Rs 10 000 et plusieurs documents personnels.

Lors de son arrestation, Manoj Kumar Banee n'a pas opposé de résistance. Il a été conduit au bureau de la DCIU, où il a avoué son implication dans le cambriolage et a dénoncé son complice, Ashanand Kumar Bagiruth alias Sunny, un habitant du 9e Mille, qu'il désigne comme son receleur. Ce dernier a également été arrêté et, après un interrogatoire, il a finalement avoué et conduit les policiers jusqu'à une pile de pierres concassées (macadam) située à l'arrière de sa maison. C'est là qu'il avait dissimulé les bijoux volés.

Il convient de noter que l'opération de la DCIU a été menée avec le soutien des policiers de la Criminal Investigation Division de Trou-aux-Biches, sous la direction des détectives Sergeant Boodhun, DPS Calcuteea et DPS Nohur, grâce aux informations obtenues par DPC Mohun.