Ile Maurice: Le DPP ne s'oppose pas à la libération sous caution des suspects

Le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a exprimé sa position devant le tribunal de Souillac, le jeudi 27 mars, concernant la libération sous caution des trois suspects arrêtés dans l'affaire de l'agression et du vol avec violence perpétrés à l'encontre du pasteur Donovan Lamarque à Saint-Félix. L'instance a indiqué qu'elle ne contesterait pas la décision de la magistrate Ameerah Dhunnoo, qui avait accordé la liberté conditionnelle à Ridhwaan Jahangeer contre une caution de Rs 20 000. En conséquence, les deux autres suspects, Arshad Bolaky et Zafeer Islam Jahangeer, ont également obtenu la liberté conditionnelle contre une caution identique de Rs 20 000.

Ridhwaan Jahangeer est défendu par Me Nabiil Shamtally et Me Arshaad Inder, tandis que Zafeer Islam est représenté par Me Nadeem Hyderkhan. Arshad Bolaky a choisi Me Ashik Toorabally comme avocat. Dans sa décision, la magistrate a souligné que le risque d'interférence avec les témoins ou les autres suspects en liberté, avancé par la police, n'avait pas été prouvé. Elle a également estimé que les accusations de falsification de preuves, utilisées pour s'opposer à la libération sous caution, n'étaient pas fondées. En ce qui concerne l'argument de la sécurité des suspects, invoqué également pour refuser leur libération, la magistrate a jugé qu'il n'était pas justifié.

Elle a accordé la liberté conditionnelle aux trois suspects, résidents de Chemin-Grenier, sous plusieurs conditions : ils doivent résider à une adresse fixe, ne pas entrer en contact direct ou indirect avec le plaignant, les témoins potentiels ou les autres suspects, que ce soit en personne, par courrier, par téléphone, par tout moyen technologique ou via les réseaux sociaux. De plus, ils doivent se tenir à la disposition de la police pour toute nécessité liée à l'enquête. Arshad Bolaky, qui était également détenu pour «using firearms to intimidate», a fourni une caution supplémentaire de Rs 30 000 pour ce second délit.