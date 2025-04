Cote d'Ivoire: La BOAD approuve un prêt de 49,5 millions de dollars pour l'achat d'Airbus par Air Côte d'Ivoire

TLDR

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé un prêt de 30 milliards de francs CFA (49,5 millions de dollars) à Air Côte d'Ivoire.

Les nouveaux appareils contribueront à l'expansion des vols long-courriers de la compagnie, qui prévoit de desservir Paris, Genève, Londres, Beyrouth, New York et Washington.

L'expansion devrait créer plus de 2 160 emplois, directs et indirects, et générer une valeur économique ajoutée annuelle de 30,9 milliards de francs CFA (50,9 millions de dollars).

La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé un prêt de 30 milliards de francs CFA (49,5 millions de dollars) à Air Côte d'Ivoire pour financer l'achat de deux Airbus A330-900 Neo. Ce financement fait partie d'une enveloppe plus large de 391,9 milliards de francs CFA (646,9 millions de dollars) approuvée pour quinze nouveaux projets lors de la 145e session du conseil d'administration de la banque.

Le nouvel appareil soutiendra l'expansion long-courrier de la compagnie aérienne, avec des liaisons prévues vers Paris, Genève, Londres, Beyrouth, New York et Washington. L'objectif est de faire d'Abidjan une plaque tournante de l'aviation régionale, à l'instar de Lagos et d'Addis-Abeba.

L'expansion devrait créer plus de 2 160 emplois, directs et indirects, et générer 30,9 milliards de francs CFA (50,9 millions de dollars) de valeur économique ajoutée annuelle. Les recettes fiscales provenant de cette nouvelle activité devraient atteindre 3,2 milliards de francs CFA (5,3 millions de dollars) par an.

Points clés à retenir

Le dernier investissement d'Air Côte d'Ivoire est le signe d'une évolution vers la compétitivité des vols long-courriers. Grâce au financement de la BOAD, la compagnie aérienne vise à diversifier ses revenus et à réduire sa dépendance à l'égard des liaisons régionales. L'ajout d'Airbus A330-900 Neo augmente sa capacité pour les destinations intercontinentales et soutient la croissance de l'infrastructure à Abidjan. Les projections économiques de l'expansion comprennent des milliers d'emplois directs et indirects dans les domaines de l'aviation, de la logistique et du tourisme.

L'augmentation des recettes fiscales liées à la billetterie, à l'emploi et aux opérations aéroportuaires devrait également profiter aux recettes publiques. En 2023, Air Côte d'Ivoire a réalisé des bénéfices, parmi les rares compagnies aériennes africaines à le faire, grâce au contrôle des coûts et à une part de marché de 52 %. Avec cette nouvelle phase d'investissement, la compagnie se positionne comme un acteur à long terme dans le secteur de l'aviation en Afrique de l'Ouest. Le résultat dépendra de la rentabilité des routes, du coût du carburant et des facteurs géopolitiques affectant la demande intercontinentale.