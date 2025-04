Gabon: La société minière gabonaise Comilog enregistre une baisse de 10 % de son bénéfice d'exploitation

TLDR

La société minière gabonaise Comilog, filiale de la société française Eramet, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 718,1 milliards de francs CFA (1,18 milliard de dollars) en 2024.

Le bénéfice d'exploitation a baissé de 10 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 173,7 milliards de francs CFA (284,7 millions de dollars), tandis que le bénéfice net s'est établi à 38,7 milliards de francs CFA (63,5 millions de dollars).

En 2025, Comilog prévoit de transporter entre 6,7 et 7,2 millions de tonnes, dans le but de réduire les coûts au comptant FOB à 2,0-2,2 dollars par dmtu.

La société minière gabonaise Comilog, filiale du français Eramet, a déclaré un chiffre d'affaires consolidé de 718,1 milliards de francs CFA (1,18 milliard de dollars) en 2024, reflétant la réduction de la demande mondiale et les perturbations de l'offre. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 10 % en glissement annuel à 173,7 milliards de francs CFA (284,7 millions de dollars), tandis que le bénéfice net s'est établi à 38,7 milliards de francs CFA (63,5 millions de dollars).

La production de minerai de manganèse de haute qualité a chuté de 8% à 6,8 millions de tonnes, avec des volumes transportés également en baisse de 8% à 6,1 millions de tonnes. La société a invoqué la faiblesse de la production d'acier au carbone et de la demande mondiale de minerai, aggravée par le cyclone Megan en Australie et un arrêt temporaire à Moanda, au Gabon.

En 2025, Comilog prévoit de transporter entre 6,7 et 7,2 millions de tonnes, dans le but de réduire les coûts au comptant FOB à 2,0-2,2 $ par dmtu. Une grève de quatre jours en mars 2025 a interrompu les opérations et causé des pertes estimées à 2 milliards de francs CFA (3,3 millions de dollars) par jour. La grève a pris fin à la suite d'une médiation du gouvernement.

Points clés à retenir

Les résultats de Comilog pour 2024 soulignent la pression exercée par la faiblesse de la demande mondiale et les perturbations de la production. Une baisse de 8 % de la production et un recul du bénéfice d'exploitation montrent la vulnérabilité de l'entreprise aux chocs extérieurs, tels que les phénomènes météorologiques et les cycles des matières premières.

Les marchés du minerai de manganèse ont été touchés par la baisse de la demande mondiale d'acier et par des problèmes logistiques. Au début de l'année 2025, un conflit salarial a déclenché une grève qui a paralysé les opérations à Moanda. Les revendications syndicales concernant une augmentation forfaitaire de 100 000 francs CFA par mois ont été rejetées.

La direction a proposé à la place une augmentation progressive. Face à l'augmentation des pertes et à l'escalade des tensions, le président du Gabon est intervenu pour faire reprendre les négociations. La grève a pris fin le 10 mars. Malgré les difficultés, la Comilog reste un élément clé de l'économie gabonaise. Elle contribue à hauteur de 600 milliards de francs CFA (984,4 millions de dollars) par an sous forme d'impôts et d'investissements locaux.

Les plans visant à optimiser les coûts et à stabiliser la production en 2025 seront suivis de près, en particulier dans le contexte des problèmes sociaux persistants et de la fragilité de la demande mondiale.