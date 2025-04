Afrique: La Francophonie est un Pont entre les Cultures et une vision pour l'avenir - Représentante de l'OIF

Addis Ababa — La représentante de l'Organisation Internationale de la Francophonie auprès de l'Union Africaine et de la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Madame Nefertiti Mishiya Tshibanda, a partagé ses réflexions sur l'avenir de la Francophonie dans un entretien avec l'agence des nouvelles éthiopiennes.

Madame Nefertiti Mishiya Tshibanda, la représentante de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), a récemment partagé sa vision de la Francophonie avec l'Agence des Nouvelles Éthiopiennes. Elle a souligné que la Francophonie est bien plus qu'une organisation ; c'est une véritable communauté de personnes unies par la langue française, aujourd'hui forte de 93 États membres et gouvernements. Avec plus de 321 millions de locuteurs à travers le monde, la Francophonie continue de croître, renforçant son impact partout où elle s'implante.

Selon Madame Tshibanda, l'essence de l'Organisation repose sur des valeurs solides et universelles. Parmi celles-ci, les valeurs de démocratie et des droits de l'homme occupent une place prépondérante. La langue française, en tant que lien commun, permet à cette communauté d'avancer ensemble, tout en mettant en avant les principes fondamentaux qui unissent ses membres. Aujourd'hui, l'une des priorités majeures de la Francophonie reste la promotion de la langue française au sein de la diversité linguistique et culturelle des États membres. Cela passe par l'éducation, mais aussi par la valorisation de la culture.

Elle a également évoqué la Francophonie comme un espace de dialogue, un lieu où les populations du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest peuvent se retrouver, échanger et partager des idées autour des valeurs communes. Cette vision de la Francophonie comme un vecteur de rapprochement des peuples est au cœur de son action. La représentante de l'OIF insiste sur le fait que l'avenir de la Francophonie et de la langue française se trouve, sans conteste, en Afrique. Le continent, en pleine dynamique démographique et économique, devient ainsi un acteur clé dans la propagation de la langue et de ses valeurs.

La Francophonie, c'est une communauté de valeurs, un espace d'échanges où chaque culture peut s'exprimer pleinement », a t-elle souligné.

Madame Tshibanda a également évoqué la richesse institutionnelle de l'OIF, soulignant que l'organisation fonctionne sur la base du consensus.

Elle a exprimé "C'est cet esprit de dialogue, même sur des sujets sensibles, qui permet à chaque État membre de se faire entendre et de contribuer au rayonnement de la Francophonie. Dans cette institution, la diversité n'est pas seulement acceptée, elle est célébrée."

La Francophonie, selon la représentante, se traduit aussi par un espace où chaque jeune a la possibilité de faire entendre sa voix, d'exprimer ses idées et de partager sa culture qui permet à de nombreuses personnes, issues de diverses régions du monde, de se rassembler autour de cette langue commune tout en préservant la richesse de leurs spécificités culturelles.