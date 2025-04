Nigeria: Ecobank affiche un bénéfice record en 2024 malgré le recul du pays

TLDR

Le groupe Ecobank (BRVM : ETIT) a déclaré un bénéfice avant impôt de 658 millions de dollars pour l'exercice 2024, en hausse de 13% en glissement annuel, grâce à la croissance des services payants et à un contrôle plus strict des coûts. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires d'ETI a augmenté de 16 % pour atteindre 333 millions de dollars, tandis que le bénéfice par action a atteint 1,36 cents américains. Le rendement des fonds propres tangibles (ROTE) a grimpé à 32,7 %, l'un des plus élevés parmi les banques africaines.

Les recettes se sont élevées à 2,1 milliards de dollars, les revenus d'intérêts nets représentant 56 % et les revenus hors intérêts 44 %. Le segment de la banque de financement et d'investissement (BFI) a représenté près de la moitié des revenus du groupe et 498 millions de dollars de bénéfices avant impôts.

Le groupe a augmenté les dépôts de 17 % et maintenu le ratio coût/revenu à 53 %. Les prêts bruts ont diminué de 5 %, tandis que les prêts de niveau 1 ont baissé de 9 %, reflétant une stratégie de prêt prudente. Cependant, le coût du risque a augmenté pour atteindre 1,79 %, et la conversion des devises étrangères a entraîné une perte de 439 millions de dollars, annulant une grande partie du bénéfice net. Aucun dividende n'a été annoncé.

Points clés à retenir

Les performances d'Ecobank mettent en évidence des résultats régionaux divergents. La filiale nigériane n'a contribué qu'à hauteur de 3 millions de dollars au bénéfice net, soit une baisse de 87 %, en raison de la volatilité des taux de change, du niveau élevé des réserves obligatoires et des contraintes réglementaires. Le ratio coûts/revenus a dépassé 79 %, avec un rendement des capitaux propres de seulement 1,1 %. En revanche, l'Afrique de l'Ouest anglophone (AWA) et l'Afrique centrale, orientale et australe (CESA) ont enregistré de meilleures performances. L'AWA a enregistré un bond de 59 % de son bénéfice net avec un rendement des capitaux propres de 37,4 %, tandis que la CESA a fortement contribué à la performance consolidée, bénéficiant de l'amélioration de la qualité du portefeuille de prêts. L'UEMOA reste le point d'ancrage de la rentabilité du groupe, avec un bénéfice net de 306 millions de dollars pour un produit bancaire net de 705 millions de dollars. Du point de vue du capital, le groupe a maintenu des ratios solides : CET1 à 11,4%, CAR à 15,8%, et un ratio prêts/dépôts de 51,4%. L'évolution d'Ecobank vers les services numériques et les produits générateurs de commissions gagne du terrain, avec des clients actifs en hausse de 9 % et des revenus de cartes bancaires en hausse de 14 %. À l'avenir, le groupe prévoit un repositionnement sélectif pour réduire l'exposition aux risques de change et aux risques souverains.