Cote d'Ivoire: Paiements numériques - Une adoption croissante sous haute vigilance

Les consommateurs ivoiriens se tournent de plus en plus vers les paiements numériques tout en renforçant leur vigilance face aux risques de fraude. C'est ce que révèle la neuvième édition de l'étude Stay Secure, commanditée par Visa, diffusée le 20 mars 2025 et consultée par Fratma.info, le 28 mars 2025. Cette étude met en lumière une prise de conscience accrue en matière de sécurité des transactions en ligne.

D'après l'enquête menée auprès de 5 800 adultes sur 17 marchés de la région Europe Centrale et de l'Est, Moyen-Orient et Afrique (CEMEA), 98 % des consommateurs ivoiriens déclarent prendre des précautions pour sécuriser leurs paiements. Un chiffre en hausse, illustrant l'évolution des comportements face à la digitalisation des transactions.

Malgré la montée des menaces comme le phishing, 78 % des consommateurs interrogés affirment accorder leur confiance aux paiements numériques. Toutefois, 66 % reconnaissent leur vulnérabilité face aux escroqueries, incitant ainsi à des mesures de protection renforcées.

L'étude souligne également que 64 % des Ivoiriens prévoient d'augmenter leur utilisation des paiements numériques au cours des 12 prochains mois, un indicateur fort de l'accélération de la transformation digitale dans le pays. 75 % des consommateurs se sentent plus en sécurité lorsque l'authentification renforcée est requise pour finaliser une transaction en ligne.

L'éducation, un levier clé contre la fraude

Face à l'évolution des cybermenaces, Visa s'engage à sensibiliser et protéger les consommateurs grâce à des collaborations stratégiques, notamment avec l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) et d'autres acteurs du secteur financier.

« L'éducation des consommateurs est notre meilleure défense contre la fraude. À mesure que les escroqueries deviennent plus sophistiquées, nous avons le devoir de rester vigilants. Les consommateurs feront davantage confiance aux partenaires, comme Visa, qui prennent des mesures concrètes pour les protéger », a déclaré Ismahill Diaby, représentant de Visa en Côte d'Ivoire.

Visa renforce son arsenal de lutte contre la cybercriminalité en investissant dans l'intelligence artificielle (IA). L'entreprise a consacré 3,3 milliards de dollars à son infrastructure d'IA et de données au cours de la dernière décennie et a récemment déployé trois nouvelles solutions de prévention des risques pour lutter contre les fraudes liées aux paiements instantanés et aux transactions sans carte.

En 2024, ces avancées ont permis à Visa de bloquer 40 milliards de dollars de paiements frauduleux, d'empêcher 80 millions de transactions frauduleuses et d'éviter 122 millions de dollars de fraudes au commerce électronique.

Cette adoption en forte croissance et des consommateurs de plus en plus prudents inscrivent la Côte d'Ivoire dans une dynamique positive vers un écosystème de paiements numériques plus sécurisé et résilient.