Sénégal: Visite de courtoisie à portée économique - Le Président Bassirou Diomaye FAYE reçoit le Groupe COFINA

Le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, le jeudi 28 mars 2025, une délégation du Groupe COFINA conduite par son Président Directeur Général, Jean-Luc Konan et accompagné de Messieurs Youssouf DIAGANA, Directeur Général de COFINA Sénégal, Magatte WADE, Administrateur de COFINA Sénégal, et de Mme Yalis SANE, Directrice du Capital Humain, de la Communication & de la RSE du Groupe COFINA.

Une visite de courtoisie aux allures économiques, étant donné l'attachement réaffirmé de COFINA au Sénégal, première implantation du Groupe et marché stratégique dans le déploiement de son modèle panafricain.

Le Groupe COFINA, à travers sa filiale locale COFINA Sénégal, agit en faveur de l'inclusion économique, du financement des chaînes de valeur, de l'accompagnement des PME et de la transformation productive. Une contribution que la délégation conduite par le Président Directeur Général du Groupe juge « pleinement alignée avec les priorités de la Vision Sénégal 2050».

La visite de la délégation de COFINA a également permis de présenter les synergies en cours avec le Groupe NEEMBA, partenaire de référence de Caterpillar sur le continent et présidée par Jean-Luc Konan. NEEMBA agit en complémentarité avec COFINA. Ils ont pour ambition de bâtir un écosystème industriel et financier intégré, alliant financement et production, pour accompagner les entrepreneurs et PME, afin de maximiser l'impact économique et social.

Aussi, le PDG du Groupe COFINA et Président du Groupe NEEMBA a-t-il déclaré : « Le Sénégal a été le berceau de notre projet entrepreneurial il y a plus de 10 ans. Engagés aux côtés des acteurs économiques sénégalais, nous poursuivons avec détermination notre mission au service d'un développement inclusif et durable, en résonance avec la Vision Sénégal 2050. »

Quant au Président Bassirou Diomaye Faye, il a salué cette démarche en soulignant l'importance d'un partenariat constructif entre secteur public et secteur privé, en faveur du développement économique et souverain du Sénégal.

Pour rappel, le Groupe COFINA est la première institution financière panafricaine dédiée à la Mésofinance, le « chaînon manquant » entre la microfinance et les banques traditionnelles, offrant un accès simplifié au crédit et à l'épargne pour les PME. Présent dans huit pays africains (Burkina Faso, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Sénégal, Togo) et en France (filiale dédiée à la diaspora), le Groupe COFINA est une référence en matière d'accompagnement des entrepreneurs et PME en Afrique de l'Ouest et du Centre.