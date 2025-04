Le Sénégal va engager ce mardi 1er avril au Stade El Abdi à El Jadida (Maroc) la Coupe d'Afrique des nations U17 avec le derby qui l'opposera à la Gambie. Tenants du titre, les Lionceaux ont affiché l'ambition de conserver le trophée. Un back to back au bout devra encore le propulser à la Coupe du monde de la catégories prévue cette année au Qatar.

Le Sénégal affronte ce mardi au stade El Abdi à El Jadida, la Gambie pour le compte de la première journée du groupe D. Un derby qui promet et qui a des allures de «finale » dans la poule C. Tenants du titre, les Lions sont donnés favoris de ce derby des voisins. Un statut qu'ils ont réussi à assoir lors du tournoi éliminatoire de l'Afrique de l'Ouest A (UFOA A) au bout duquel ils ont réussi à s'imposer en battant les Young Scorpions gambiens sur la marque de (1-3).

Les coéquipiers de Ibrahima Sory Sow, seul escarpé de la campagne victorieuse de la CAN de 2023 en Egypte n'avaient pas manqué de terminer champions au tournoi préparatoire organisé en février dernier par le Maroc. En finale, le Sénégal avait réussi à venir à bout des cadets du Mali (3-3, 5 TAB 4). Il reste aux poulains de l'entraineur Pape Ibrahima Faye de maintenir la dynamique en phase de poule et de réussir le back to back. Un nouveau sacre permettra au football sénégalais de décrocher une deuxième qualification consécutive à la Coupe du monde de la catégorie prévue cette année au Qatar. Face au Sénégal, l'équipe gambienne sera sans doute surmotivée, comme il l'est, dans tous les duels avec le voisin.

Elle essayera ainsi de prendre sa revanche après la défaite subie en demi-finale lors des éliminatoires. Les Young Scorpions avaient ainsi terminé à la 3e place. Il faut rappeler que la Gambie n'est pas un novice sur la scène africaine et figure parmi les nations les plus tirées avec deux sacres en Coupe d'Afrique (2005 et 2009).

« Nous sommes prêts à laisser nous trippes sur le terrain »

En conférence de presse d'avant-match hier, lundi 31 mars 2025, le sélectionneur Pape Ibrahima Faye ne compte pas se reposer sur les acquis et son statut de champion d'Afrique. «Ça sera un match très serré. Nous allons suer, nous sommes prêts à laisser nos trippes sur le terrain s'il le faut pour gagner ce match. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers. Moi, je ne suis pas champion d'Afrique. C'est Serigne Saliou Dia (son prédécesseur ) qui est le champion d'Afrique. On leur a demandé d'éviter de croire qu'ils sont les champions d'Afrique. Ils ne sont pas encore des champions d'Afrique », a-t-il indiqué.

« Ils doivent écrire leur propre histoire en remportant ce trophée. Notre premier objectif, c'est de remporter le match de demain (ce mardi) et ensuite qualifier notre pays en Coupe du Monde. Nous voulons représenter dignement le Sénégal partout. Ça ne sera pas facile. Nous essayons tout le temps de positiver la pression. Nous essayerons toujours de gagner dans les règles de l'art, de respecter l'adversaire et de jouer sérieusement nos chances en allant jusqu'au bout de cette compétition », dira-t-il.