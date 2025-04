Les gens ont tendance à ranger aux oubliettes la volonté divine alors que celle-ci devrait être considérée à la première étape pour pouvoir vivre dans la tranquillité d'esprit.

C'est le point de vue de l'imam de la Grande Mosquée de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Diallo, qui y dirigé hier, lundi 31 mars 2025, la prière de l'Aïd el-Fitr. IL invite les fidèles musulmans à tout remettre à la volonté divine et cesser de porter des jugements sur les autres. Il les invite également à plutôt privilégier la personnalité que le personnage qui est assimilable à l'animal ou l'animalité.

La majorité des fidèles musulmans a célébré hier, lundi 31 mars 2025, l'Eïd el-Fitr ou fête de la Korité. À la Grande Mosquée de Saint-Louis où ont prié le Gouverneur de la région, Al Hassan Sall, et le maire de la ville, Mansour Faye, l'imam Ratib, Cheikh Tidiane Diallo, a saisi l'occasion pour inviter les fidèles musulmans à un retour vers Dieu et à se soumettre à sa volonté.

«La personnalité referme des éléments immuables qui concourent à projeter l'homme vers le haut alors que le personnage est un peu assimilable à l'animal, à l'animalité à savoir la manger et le dormir. Cela devient extrêmement grave. Toute époque a un défi et le défi de celle-ci c'est la constance dans l'éthique», a dit Cheikh Tidiane Diallo, imam Ratib de la Grande Mosquée de Saint-Louis.

Poursuivant toujours, le guide religieux a rappelé la place importante que Dieu devrait occuper dans la vie de chaque être humain. «Si tu es aujourd'hui en bonne santé c'est grâce à Dieu qui a voulu que tu sois ainsi. En revanche, il y a un autre type qui passe tout son temps à aller à l'hôpital pour se soigner mais rien n'y fera car il sera toujours malade.

Et un gars qui est bien portant et en un rien de temps il meurt sans maladie. Cela est dû à la volonté divine», a-t-il expliqué tout en déplorant le fait que les gens mettent aux oubliettes la volonté divine qui devrait être considérée à la première étape pour pouvoir vivre dans la tranquillité d'esprit. D'où son invite à ce que les Sénégalais cessent de se lamenter et de porter des jugements sur les autres.

Pour sa part, le Gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, qui a prié dans cette Grande Mosquée, a tenu à magnifier le sermon de l'imam Ratib. «C'est un sermon de qualité hautement instructif et fortement constructif en ce sens qu'il a tenu à rappeler les préceptes de l'Islam mais surtout les valeurs de vertu qui font le bon musulman. Il s'agit des principes de solidarité, de fraternité, de paix, d'amitié, d'humilité et de respect mutuel. J'estime que ce sont ces principes-là qui constituent le fondement de notre nation et nous devons les promouvoir pour qu'on ait une nation solidaire et tournée vers l'avant qui n'a de soucis que le bien-être du sénégalais», a-t-il déclaré.