Algérie: La permanence pendant les jours de l'Aïd, un engagement professionnel pour garantir la continuité du service public

Alger — Nombreuses sont les professions exigeant des professionnels de sacrifier les jours de fête et jours fériés pour rejoindre leurs postes pendant ces périodes, afin de garantir la continuité du service public, suivant un système de permanence.

Par devoir professionnel, de nombreux travailleurs et fonctionnaires passent les jours de l'Aïd el Fitr sur leurs lieux de travail, à l'instar du corps médical, des journalistes, des éléments de la Protection civile et des corps sécuritaires, qui veillent à remplir leurs obligations professionnelles, chacun dans son domaine.

Les blouses blanches forment l'une de ces catégories, qui continuent de travailler normalement pendant les jours de l'Aïd, pour une meilleure prise en charge des malades dans les différents services hospitaliers.

Au CHU "Mustapha Pacha", par exemple, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la pérennité du service public, en fixant une liste des personnels permanenciers, composée de médecins, de paramédicaux, de techniciens et de responsables de la gestion de la banque de sang, avec l'établissement d'une liste de remplacement en cas d'absences dues à un empêchement majeur, a expliqué à l'APS, le directeur des activités médicales et paramédicales de cet établissement hospitalier, Pr Rachid Belhadj.

Dans le même sillage, Malika Bennai, médecin gynécologue-obstétricienne, a coutume de passer cette occasion au sein du service de maternité, dans une ambiance alliant la joie de l'Aïd el Fitr et l'accueil des nouveau-nés.

Mme Bennai affirme que la spécificité de sa profession qu'elle a choisie par passion, l'oblige à être présente sur son lieu de travail en toutes circonstances, ce qui implique de renoncer aux ambiances familiales qui donnent à l'Aïd tout son charme, et de travailler de manière ordinaire tout en maintenant le même degré de vigilance qu'exige la prise en charge des mères et des nourrissons.

De leur côté, les journalistes et les hommes de l'ombre, qu'ils soient photographes ou techniciens, restent mobilisés pendant cette période, afin de garantir le droit du citoyen à l'information, en assurant la couverture des événements nationaux et internationaux.

De leur côté, les différents corps de sécurité et les agents de la Protection civile, jouent un rôle névralgique dans la préservation de la sûreté et de la sécurité des citoyens lors de ces événements, à travers la mise en place de dispositifs sécuritaires spéciaux assurant, le cas échant, une intervention rapide et efficace.

Ils veillent également à la sécurisation des lieux qui connaissent un afflux important de citoyens, et à assurer la fluidité du trafic au niveau des axes routiers principaux et secondaires au trafic dense.

Quant à eux, les agents d'hygiène, mobilisés tout au long de la période de l'Aïd el Fitr, veillent à la propreté des quartiers et des espaces publics.

4200 agents ont été mobilisés à cet effet à Alger, où les équipes de permanence travaillent 24/24h.

Par ailleurs, pas moins de 80 agents ont été mobilisés pour veiller à la propreté des parcs et espaces publics très fréquentés, à l'instar de Riad El Feth, des jardins d'Essai d'El Hamma et de Ben Aknoun et de la forêt de Bainem, outre le nettoyage des voies menant aux cimetières, qui connaissent durant les jours de l'Aïd, une forte affluence des visiteurs pour se recueillir sur les tombes de leurs défunts.