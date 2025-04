Algérie: Permanence au premier jour de l'Aïd - Forte adhésion des commerçants et opérateurs économiques

Alger — Les commerçants et opérateurs économiques à travers le pays ont largement adhéré au système de permanence durant le premier jour de l'Aïd El-Fitr, dans le cadre des mesures prises pour assurer la continuité de l'approvisionnement en produits de base et services essentiels, a indiqué lundi un communiqué du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national.

"Dans le cadre du suivi du respect par les commerçants du système de permanence durant le premier jour de l'Aïd El-Fitr, les services du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national ont enregistré l'adhésion de 54 148 commerçants au système de permanence, ce qui reflète une forte adhésion pour assurer la continuité de l'approvisionnement en produits de base et services essentiels", précise la même source, soulignant que ces chiffres constituent "un indicateur positif qui reflète une prise de conscience croissante de l'importance du respect du programme de permanence".

En revanche, "le non-respect de 25 commerçants seulement sur un total de 54 173 commerçants mobilisés dans le cadre de cette opération" a été constaté, indique le ministère, ajoutant par ailleurs que ses services ont reçu, via l'application électronique "MORAFIK COM", 65 signalements concernant le non-respect de la permanence par certains commerçants, ce qui a conduit les équipes de contrôle à procéder à des vérifications et à prendre les mesures légales nécessaires à l'encontre des contrevenants, conformément à la législation en vigueur.

Les données de l'application électronique indiquent, selon le ministère, que 98 % de ses utilisateurs l'ont utilisée pour rechercher les commerçants de permanence, soulignant que cela reflète "son importance en tant qu'outil numérique efficace pour faciliter l'accès des citoyens aux informations sur les points de vente et les services disponibles.

Les signalements de non-respect de la permanence n'ont représenté que 2 % du total des utilisations enregistrées sur l'application.

Le ministère a également salué, à cette occasion, "l'esprit de responsabilité dont ont fait montre les commerçants de permanence" et a loué "leur engagement et leur souci de fournir leurs services aux citoyens durant cette occasion religieuse".