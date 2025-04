Sénégal: Kolda - L'imam de la grande mosquée invite les fidèles à promouvoir la paix et la cohésion sociale

Kolda — L'imam de la grande mosquée de Kolda (Sud), Thierno Alassane Tall, a invité, lundi, les musulmans à promouvoir la paix et oeuvrer pour la cohésion sociale et la concorde nationale, tout en s'en efforçant d'agir avec responsabilité.

"Nous venons de sortir du mois béni [de ramadan]. Nous devons promouvoir la paix, travailler pour la cohésion sociale entre communautés de toutes religions confondues, gage de la stabilité sociale et la cohésion", a-t-il exhorté, dans son serment à l'occasion de la prière de l'Aid-el-Fitr, la fête marquant la fin du mois du jeûne musulman.

Selon lui, "chaque personne, homme ou femme, ayant des responsabilités et/ou qui dirige des institutions, doit mettre en avant son créateur sur toute prise de décision".

Le guide religieux a en outre exhorté les fidèles à éviter les calomnies et les accusations gratuites, notamment à travers les réseaux sociaux. "Il faut suivre les recommandations divines, et chaque musulman doit éviter l'individualisme, les calomnies et accusations gratuites portées sur des gens. En somme, éviter de juger les autres, surtout à travers les réseaux sociaux. Nous devons promouvoir l'esprit de solidarité et de partage", a souligné l'imam Thierno Alassane Tall.

Le gouverneur de la région de Kolda, Moustapha Ndiaye, a saisi l'occasion pour féliciter la Ouma islamique et saluer l'esprit de cohésion sociale ayant marqué tout le mois béni de ramadan.

"Nous venons de procéder à la prière qui marque la fin du jeûne à Kolda dans la cohésion sociale, et je félicite toute la Ouma islamique. Nous avons également entendu le message de l'imam à travers son sermon axé sur deux points essentiels, à savoir la promotion de la culture de la paix, la cohésion sociale, la concorde nationale, et surtout, le sens des responsabilités pour chacun d'entre nous", a indiqué le gouverneur de la région de Kolda.

A Kolda, la grande majorité des fidèles ont célébré la fête de la korité ce lundi.

Pour l'essentiel, les sermons ont été axés sur la paix et la cohésion sociale au Sénégal et en particulier dans la région de Kolda, frontalière à trois pays de la sous-région : Gambie, Guinée Bissau et République de Guinée.