Afrique: CAN U-17 - Maroc - Zambie, décisif

La Zambie a répondu au Maroc en s'imposant le 31 mars devant la Tanzanie 4-1 mais pas suffisant pour chiper la première place du groupe A aux Lionceaux vainqueurs le 30 mars au stade El Bachir, à Mohammedia à l'ouverture devant l'Ouganda 5-0.

L'équipe marocaine des moins de 17 ans a bien entamé la Coupe d'Afrique des nations (CAN) TotalEnergies en étalant toute sa puissance devant l'Ouganda qui a subi un déluge des buts. Avec une défense mal embarquée dès l'entame de la rencontre, les dégâts laissés par les attaquants marocains ont été énormes.

Elias Belmokhtar ouvre rapidement le score à la 3e minute. Driss Aït Cheikh a inscrit le deuxième but à la 8e avant le penalty transformé par Ziyad Baha à la 24e minute. Elias Belmokhtar a porté le score à 4-0 à la 33e minute, signant un doublé. Ziyad Baha l' a imité pour un doublé à la 71e minute en clôturant le festival des buts.

Le Maroc prend la tête du groupe A et jouera son prochain match, le 3 avril, contre la Zambie. Cette sélection a du répondant puisqu'elle n'a non plus manqué son entrée en matière. Les Zambiens se sont imposés 4-1. Jonathan Kalimina a ouvert le score à la 8e minute.

Abel Nyirongo a doublé la mise à la 45e minute. Mike Mutale a inscrit le troisième but à la 79e minute. Juma Sagwe sauve l'honneur de la Tanzanie en réduisant l'écart dans les arrêts de jeu (90e+5). Gabriel Phiri a ajouté un quatrième but (90e+6). Maroc -Zambie comptant pour la deuxième journée prend déjà l'allure d'une finale du groupe A.

Dans le groupe B, l'Afrique du Sud a pris le meilleur devant l'Egypte 4-3 au terme d'une rencontre riche en rebondissement. L'Afrique du Sud a pris l'avantage dès la première minute grâce à Simphiwe Mlondo. Anas Roshdi lui a répondu trois minutes après.

Les Pharaons sont passés devant et ont même alourdi le score à 3-1 grâce à des buts de Roshdi et de Hamza Abdel Karim, clôturant leur 20 minutes de domination. Mais l'Afrique du Sud est revenue à la hauteur(3-3) grâce à deux penalties transformés par Neo Bohloko. Le but d'Émile Witbooi à la 71e minute qui a scellé la victoire des Sud-Africains. Dans l'autre match du groupe, le Burkina Faso a dominé le Cameroun 2-1. Achraf Tapsoba a signé un doublé. David Evra Nyangono a réduit le score.

La phase finale de la CAN U-17 se déroule du 30 mars au 19 avril au Maroc, notamment dans trois villes : Casablanca, Mohammedia et El Jadida. Elle est qualificative à la Coupe du monde de la catégorie qui se tiendra cette année au Qatar. L'Afrique aura dix représentants.