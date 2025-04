Tunisie: À partir d'aujourd'hui - Interdiction de la pêche au poulpe sur toutes les côtes tunisiennes

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime a annoncé, à compter du mardi 1eᣴ avril 2025, l'interdiction de la pêche au poulpe sur l'ensemble des côtes tunisiennes. Cette mesure vise à protéger les stocks de poulpes et à garantir la préservation de cette ressource durant sa période de reproduction.

Cette décision fait suite aux alertes des pêcheurs traditionnels, qui ont exprimé leur inquiétude quant à la situation catastrophique des stocks de poulpes pour la saison de pêche actuelle. Ces derniers ont réclamé une intervention urgente afin de protéger cette ressource vitale pendant sa période de reproduction, essentielle à la pérennité de l'activité.

L'Association Kraten du Développement Durable de la Culture et du Loisir (AKDDCL) de Kerkenah a souligné l'importance de cette mesure, précisant que la situation a eu un impact direct sur l'île de Kerkennah et ses pêcheurs. Le poulpe, en effet, joue un rôle crucial dans l'équilibre écologique du système marin de l'archipel et constitue une ressource économique et sociale primordiale pour les pêcheurs locaux.

Dans ce contexte, l'association appelle à la mise en place d'un plan d'action concret et coordonné, impliquant tous les acteurs du secteur de la pêche maritime, pour interdire effectivement la capture du poulpe pendant sa période de reproduction et de croissance. Cette initiative vise à protéger la ressource et à garantir la pérennité de la saison de pêche à venir, qui représente la principale source de revenus pour de nombreuses familles de pêcheurs dans la région.

AKDDCL appelle également les pêcheurs de l'île de Kerkennah à faire preuve de solidarité et à continuer de résister afin de préserver l'environnement marin, en particulier contre la désertification, et d'assurer la sauvegarde de leur principal moyen de subsistance.