Angola: Le pays et le Brésil veulent accroître leur coopération dans le domaine de la défense

Luanda — L'Angola et le Brésil ont exprimé, lundi, leur intérêt à renforcer la coopération dans le domaine de la défense.

Le souhait a été exprimé lors de la rencontre que les délégations des deux pays ont tenue à Brasilia (Brésil), conduite par le ministre de la Défense et des Anciens combattants de la Patrie d'Angola, João Ernesto dos Santos, et par le ministre d'État et de la Défense du Brésil, José Múcio Monteiro Filho.

Les délégations ont passé en revue l'état actuel de la coopération entre les deux institutions et réaffirmé la nécessité de consolider et de diversifier le partenariat stratégique actuel.

Lors de la réunion bilatérale, il a également été décidé de renforcer le Comité mixte de coopération dans le domaine de la défense, dans le but de suivre les projets en cours.

Dans son discours, le ministre João Ernesto dos Santos a souligné les liens fraternels qui unissent les deux États et les deux peuples et les bons fruits qui sont récoltés de la coopération dans le domaine de la défense, qui, selon lui, devraient être bien utilisés et accrus.

Pour João Ernesto dos Santos, le temps presse, il est impératif et urgent de renforcer et de consolider la coopération dans les domaines du soutien à la paix, de la formation et de l'éducation, des infrastructures et de l'industrie militaire.

À son tour, José Múcio Monteiro Filho, ministre d'État à la Défense du Brésil, a déclaré que la coopération dans le domaine de la défense est sur la bonne voie et qu'il est important de continuer à développer des actions pour l'améliorer.

L'occasion a été saisie par le ministre angolais de la Défense nationale, des Anciens combattants et des Vétérans de la Patrie pour inviter son homologue à visiter officiellement la République d'Angola.

Le programme de la visite au Brésil comprenait des visites à l'Escola Superior de Guerra (ESG), où la délégation a visité la Forteresse de São João et a pris connaissance des projets stratégiques développés par cette institution, symbole de la pensée militaire brésilienne, et au Centre conjoint d'opérations de paix brésilien - Centre « Sergio Vieira de Mello », où elle a pris connaissance de l'organisation et du fonctionnement de cette institution.

Le secrétaire d'État à l'industrie militaire, Afonso Neto, et l'ambassadeur d'Angola au Brésil, Manuel Eduardo Bravo, ont participé aux activités.