Tunisie: Le sable envahit les plages de Gabès - Les habitants réclament une action urgente

La membre du conseil local de Gabès Ville, Yosra Dkhil, a exprimé, mardi 1eᣴ avril 2025, son mécontentement suite à l'inefficacité des efforts déployés par les autorités régionales et la municipalité de Gabès pour nettoyer la plage récemment. Selon elle, ces efforts ont été vains, et l'accumulation de sable, provoquée par l'envahissement des dunes, a privé les citoyens de la possibilité de profiter de cet espace récréatif pendant la fête de l'Aïd.

Dans une déclaration à l'Agence TAP, Dkhil a dénoncé la réaction tardive et le manque de coopération de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL), soulignant que les habitants de la ville ont à plusieurs reprises demandé des interventions pour préserver cet espace et stopper l'invasion des sables. Elle a déploré que l'agence n'ait pas pris les mesures nécessaires pour protéger cet espace vital.

"Le ministre de l'Environnement et le directeur général de l'APAL ont eux-mêmes constaté l'ampleur de la situation lors de leur visite dans la région de Gabès", a-t-elle ajouté, rappelant que le ministre était bien informé de la dégradation de l'espace.

Dkhil a appelé l'APAL à traiter le gouvernorat de Gabès avec la même attention qu'elle accorde aux autres municipalités côtières. Elle a notamment demandé l'installation de brise-vents pour stopper le phénomène d'envahissement du sable et la réalisation des travaux nécessaires à l'entretien et à la préservation de cet espace essentiel pour les habitants et les visiteurs.