Sénégal: Le PROCASEF envisage de sécuriser les terres de 1 393 000 ménages

Dakar — Le Projet cadastre et sécurisation foncière (PROCASEF), une initiative de l'État du Sénégal destinée à la "sécurisation" des terres dans les zones rurales et périurbaines, cherche à "sécuriser" les terres de 1 393 000 ménages et à leur délivrer des titres de propriété, a révélé à l'APS son coordonnateur technique, Alain Diouf.

Mis en oeuvre depuis 2021 pour une durée de cinq ans, le PROCASEF sert à "accroître le nombre de parcelles enregistrées et formalisées" dans ses zones d'intervention. Il est soutenu financièrement par la Banque mondiale et placé sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget.

Sa mission est de "sécuriser" les terres appartenant à 1 393 000 ménages au moins, auxquels seront délivrés quelque 530 000 titres de propriété, a expliqué M. Diouf dans son entretien avec l'APS.

La mission assignée à ce projet par l'État du Sénégal est de "moderniser la gestion foncière par la création d'un cadastre national et la sécurisation du foncier en milieu rural".

"Nous en sommes à presque 300 000 parcelles identifiées et cartographiées", a indiqué le coordonnateur technique, signalant que plus de 120 parcelles nanties d'un NICAD (numéro d'identification cadastral) ont été dénombrées pour le moment.

"Nous avons plus de 80 000 parcelles formalisées, avec des titres d'affectation", a-t-il souligné.

Selon lui, ces résultats découlent du programme d'identification, de cartographie et de formalisation des droits fonciers sur tout le territoire national, mis en oeuvre par le Projet cadastre et sécurisation foncière.

Le PROCASEF, dans l'exécution de sa mission, s'est beaucoup investi dans la prise d"'images satellitaires et aériennes" pour "toutes les entreprises qui en ont besoin", a dit Alain Diouf, relevant que le PROCASEF a installé des stations CORS, c'est-à-dire des stations équipées d'un récepteur GNSS, un outil qui facilite l'identification et la cartographie précises des espaces où se trouvent les terres à "sécuriser".

Un système d'information foncière pour les mairies

"Nous avons 19 stations CORS", a précisé le coordonnateur technique du PROCASEF, ajoutant : "Nous sommes en train de finaliser la mise en place d'un système d'information foncière pour toutes les mairies du Sénégal en vue de la dématérialisation et de la digitalisation des données foncières."

Le système d'information foncière du PROCASEF sera "interconnecté" au système de gestion des terres de la direction générale des impôts et des domaines, selon lui.

Le PROCASEF s'active également dans la formation d'auxiliaires de la gestion foncière. "Nous avons formé 145 jeunes à la gestion du foncier. Ils sont ensuite envoyés dans des communes, où nous avons installé des bureaux fonciers", a dit Alain Diouf, précisant que le Projet cadastre et sécurisation foncière intervient pour le moment dans 138 des quelque 550 communes du pays.

Le PROCASEF a également certifié les compétences de 265 jeunes en matière de gestion foncière, selon son coordonnateur technique.

Cinq cent quatre-vingt-cinq personnes, dont des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets et des journalistes, ont bénéficié des formations dispensées par le Projet cadastre et sécurisation foncière, a-t-il dit.

Selon M. Diouf, le PROCASEF envisage de former 700 agents des communes dans lesquelles il intervient.