Sénégal: La BOAD approuve des prêts pour la réalisation de 15 projets dans ses pays membres

Dakar — Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) annonce avoir approuvé 15 nouvelles opérations, dont le montant global s'élève à 391 milliards 923 millions de francs CFA, pour la réalisation d'infrastructures et le soutien aux économies de certains de ses pays membres.

Il s'est réuni fin mars, à Dakar, sous la direction de Serge Ekué, son président, selon un communiqué de la BOAD.

Le coût de ces engagements financiers porte à 9 480,5 milliards de francs CFA le montant global des financements de la Banque ouest-africaine de développement depuis le démarrage de ses opérations en 1976.

Il s'agit de prêts approuvés, dont l'un concerne la campagne cacao 2024-2025 en Côte d'Ivoire. Ce prêt a été approuvé en faveur de la société Atlantic Cocoa Corporation Côte d'Ivoire SA.

C'est une opération destinée à financer l'acquisition d'environ 30 000 tonnes de fèves de cacao.

Le montant du prêt est de 15 milliards de francs CFA. Cette opération est censée garantir les moyens de subsistance de 6 millions de personnes, consolider 1 500 emplois directs, indirects et induits, etc.

Un autre prêt du même montant a été approuvé au profit de la campagne cotonnière 2024-2025 au Mali. Il est destiné à la Compagnie malienne pour le développement des textiles.

L'objectif de l'opération est de contribuer à la collecte et à l'égrenage d'environ 600 000 tonnes de coton graine, au titre de cette campagne.

Cette opération va préserver les moyens de subsistance de plus de 4 millions de personnes et générer 1 500 emplois permanents et 3 000 emplois saisonniers.

Les administrateurs de la BOAD ont approuvé aussi un prêt de 20 milliards de francs CA destiné au déploiement du système de communication intégré des forces de sécurité intérieure au Burkina Faso.

Le financement de la banque de développement régionale va servir à l'extension de la couverture du réseau dans 32 localités et à la modernisation du système de communication électronique, au profit des forces de sécurité intérieure de ce pays.

"Globalement, sa mise en oeuvre permettra de moderniser et de renforcer les moyens de communication des forces de sécurité intérieure, afin d'assurer efficacement la protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national", explique le communiqué.

La mise en oeuvre de ce projet va générer 200 emplois directs et indirects, selon la même source.

Un prêt de 30 milliards de francs CFA a été approuvé au profit de la compagnie Air Côte d'Ivoire en vue de l'acquisition de deux avions.

Air Côte d'Ivoire a fait appel à la BOAD pour démarrer des vols long courrier entre Abidjan et plusieurs destinations, dont Paris, Beyrouth, Genève, Londres, New York et Washington.

Plus de 2 160 emplois sont attendus de cette initiative de renforcement de la flotte de la compagnie ivoirienne.

L'un des 15 projets approuvés sera mis en oeuvre au Bénin, avec un prêt de 30 milliards de francs CFA de cette banque de développement commune aux huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine : le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Il s'agit de l'aménagement et du dédoublement de la route Ouidah-Hillacondji (58,5 km). La construction de cette route va générer plus de 1 550 emplois directs et indirects, selon le communiqué.