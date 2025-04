Afrique: L'Ambassade du Soudan au Sénégal célèbre l'Aïd al-Fitr et la libération de Khartoum

Dakar — L'ambassade de la République du Soudan au Sénégal a organisé dimanche célébration de l'Aïd al-Fitr et de la libération de Khartoum de la milice terroriste Al-Daglo au quartier général de la mission à Dakar.

La célébration s'est déroulée en présence de l'ambassadeur Abdel-Ghani Al-Naeem Awad Al-Karim, des membres de la mission et de la communauté soudanaise au Sénégal.

Dans son discours lors de la célébration, M. l'Ambassadeur a exprimé ses meilleures félicitations à SE. le général Abdul Fattah Al-Burhan, aux membres du Conseil de souveraineté, au gouvernement, aux forces armées, à la police, au Service de renseignements généraux à toutes les forces d'appui , à la résistance populaire, aux mobilisés et au peuple soudanais dans son ensemble, à l'occasion de l'heureux Eid, des grandes victoires successives et de la libération de Khartoum, affirmant Nous sommes pleinement convaincus qu'une libération complète et une paix globale sont à venir pour chaque centimètre carré de notre chère patrie et que le Soudan est sur le point de renouer avec la reconstruction et le développement dans un avenir proche, et que le gouvernement et le peuple soudanais resteront fidèles aux honorables martyrs, aux prisonniers, aux blessés, aux disparus et à leurs familles.

Pour sa part, M. Aladdin Atta Al-Hajj, Chef du Bureau Exécutif de la Communauté au Sénégal, a exprimé sa gratitude à l'ambassade pour la tenue de cette célébration, qui leur a donné l'occasion d'exprimer leur participation au gouvernement et au peuple soudanais à la joyeuse célébration de l'Aïd et à la victoire des forces armées et à la libération de Khartoum.

Le programme de célébration comprenait l'hommage aux femmes soudanaises par le bureau exécutif de la communauté, où elles ont reçu des certificats d'appréciation pour leurs efforts vis-à-vis de l'Iftar du Ramadan.

Les enfants qui ont participé aux programmes culturels ont également été honorés.