Le gouvernement du Soudan confirme sa coordination continue avec l'UNESCO, Interpol et les organisations internationales concernées par la protection du patrimoine, pour récupérer les biens culturels pillés et demander des comptes aux responsables de ces crimes.

C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse publié mardi le ministère soudanais des Affaires étrangères, à la suite du ciblage par la milice rebelle de soutien rapide du patrimoine culturel et historique du Soudan, alors que la milice rebelle FSR a détruit et pillé les collections du Musée National Soudanais, qui documente l'histoire d'une civilisation s'étendant sur sept mille ans.

Texte de communiqué:

Les dimensions réelles et dangereuses du plan criminel mené par la milice terroriste Janjaweed et son sponsor régional contre la nation soudanaise deviennent chaque jour évidentes : un être humain, un État, un patrimoine culturel, une mémoire historique et des structures économiques et scientifiques.

De même que la libération de l'État de Khartoum, après une brillante épopée héroïque menée par les forces armées et qui les soutiennent, a révélé l'ampleur sans précédent avec laquelle les milices sont descendues dans leurs atrocités contre le peuple soudanais, représentées par les fosses communes de milliers d'otages et de prisonniers morts dans les centres de torture secrets répartis dans toute la capitale, et la transformation de ceux qui ont survécu à la mort en squelettes.

Le ciblage et le parrainage par les milices du patrimoine historique et culturel du Soudan ont également été révélés. Cela s'est concrétisé par la destruction délibérée du Musée national soudanais et le pillage de ses fonds qui résument la civilisation de 7 000 ans, tout en ciblant tous les musées de la grande capitale, à savoir le musée de la maison du calife, le musée d'ethnographie, le musée du palais républicain, le musée des forces armées et le musée d'histoire naturelle de l'université de Khartoum, en plus du musée du Sultan Ali Dinar à El Fasher.

Les archives archéologiques du Musée national ont été pillées et passées clandestinement à travers deux pays voisins.

Dans le même temps, la milice a pris pour cible les Archives nationales, un grand nombre de bibliothèques publiques et privées, des universités, des laboratoires, des mosquées et des églises de valeur historique dans la capitale, Wad Medani, ce qui montre clairement que le plan visait à effacer l'identité culturelle nationale.

Ces attaques constituent des crimes de guerre au sens de l'article 8 du Statut de Rome, de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels pendant les conflits et de la Convention de l'UNESCO de 1970 pour l'interdiction du trafic de biens culturels.

Le comportement des groupes terroristes est similaire en ciblant les antiquités et le patrimoine culturel des communautés.

Le gouvernement du Soudan poursuivra ses efforts avec l'UNESCO, Interpol et toutes les organisations concernées par la protection des musées, des antiquités et des biens culturels, pour récupérer le contenu pillé du Musée national et du reste des musées, et pour demander des comptes aux responsables de ces crimes. Il appelle la communauté internationale à condamner ce comportement terroriste de la part des milices et de ceux qui les soutiennent.