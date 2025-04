Soudan: L'ambassade du Soudan à Mascate célèbre l'Aïd al-Fitr et la libération de Khartoum

Mascate — L'ambassade du Soudan à Mascate a organisé une cérémonie de voeux pour la communauté soudanaise du Sultanat d'Oman, pour célébrer l'Aïd al-Fitr et la libération de Khartoum, à la résidence du chef de mission, en présence des membres de l'ambassade et d'un groupe de membres de la communauté soudanaise et de leurs familles.

Pour sa part, Son Excellence l'Ambassadeur Essam Awad Metwally a prononcé un discours dans lequel il a félicité les participants à l'occasion de l'Aïd et les victoires successives remportées par les forces armées et les forces de soutien, priant pour les âmes des martyrs qui ont sacrifié leur vie en sacrifice pour la patrie, et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le retour des prisonniers et des personnes disparues, et le retour des réfugiés et des personnes déplacées qui ont été déplacées en raison des attaques du terroriste Al Dagalo. milice.

Son Excellence l'Ambassadeur a souligné que le peuple soudanais a écrit une épopée de fermeté et de solidarité derrière son armée, ce qui a rendu cette joie possible, soulignant que les victoires se poursuivront jusqu'à ce que chaque centimètre carré de sa chère patrie soit libéré.

L'ambassadeur a également félicité le Sultanat d'Oman, ses dirigeants et son peuple pour cette heureuse occasion, demandant à Dieu Tout-Puissant de le restituer au Sultanat avec bonté, droit et bénédictions.

L'ambassadeur a souligné dans son discours que l'ambassade accorde une attention particulière à la communauté soudanaise et travaillera aux côtés du conseil communautaire pour développer les services et fournir le soutien que mérite cette communauté distinguée, qui a joué un rôle majeur malgré les circonstances exceptionnelles que traverse le pays, et c'est un effort qui mérite appréciation et honneur.

La célébration a été marquée par des discours de membres de la communauté, dans lesquels ils ont exprimé leur joie pour l'Aïd al-Fitr béni et la libération de Khartoum, louant les victoires des forces armées et souhaitant que la sécurité et la stabilité se répandent dans tout le pays bien-aimé.