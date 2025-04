Ile Maurice: Timide amélioration du taux de remplissage à 47,8 %

Suite aux récentes précipitations, le niveau des réservoirs a enregistré une légère amélioration, atteignant un taux de remplissage global de 47,8 % au 31 mars contre 41,7 % le 10 mars, indiquent les données de la Water Resources Unit de la Central Water Authority (CWA). Cela est bien inférieur, comparé au 31 mars 2024, où le taux de remplissage était de 93,0 %. Le réservoir de Mare-aux-Vacoas, le plus grand de l'île, affiche un taux de 38,8 %, suivi de Midlands à 50,7 %, Bagatelle Dam à 53,4 %, La Ferme à 36,5 %, Mare-Longue à 50,5 %, La Nicolière à 72,4 % et Piton-du-Milieu à 68,9 %. Cependant, ces chiffres étant bien inférieurs à ceux du 31 mars 2024, il est essentiel de continuer à adopter une utilisation responsable de l'eau potable.

Concernant la distribution de l'eau, la CWA, nous a précisé qu'il n'y a pas de changement, car malgré cette légère amélioration, la situation demeure préoccupante. Les précipitations ne sont pas suffisantes pour remplir adéquatement les réservoirs. Ainsi, les horaires de distribution de l'eau restent inchangés. Des recherches de nouveaux forages, notamment au nord et à l'est, continuent.

Les précipitations enregistrées du 31 mars 2025 à 13 heures au 1eᣴ avril 2025 à 13 heures varient selon les régions, d'après les données de la station météo de Vacoas. Grand-Bassin a été la zone la plus arrosée, avec un cumul de 47,4 mm, suivi de Mare-aux-Vacoas avec 22,1 mm et Moka avec 21,1 mm. D'autres régions ont enregistré des précipitations notables, notamment Mon Loisir Sugar Estate (19,1 mm), Belle-Mare (16 mm) et Rose-Belle (15,6 mm). À Vacoas, 13,4 mm ont été mesurés, tandis que Chitrakoot a reçu 12 mm. En revanche, certaines stations ont enregistré très peu de pluie, voire aucune. Le Morne et Bell-Village n'ont relevé aucune précipitation, tandis que Port-Louis (Line Barracks) et Riche-Terre ont enregistré respectivement 0,4 mm et 0,5 mm de pluie.