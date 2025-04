Ethiopie: Les bus électriques entrent en service à Addis-Abeba

Addis Ababa — La maire d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, a lancé l'exploitation de 100 bus électriques, marquant ainsi l'engagement renouvelé de l'administration au service des habitants.

La flotte de bus électriques, qui vise à résoudre les problèmes de transport de la ville, est respectueuse de l'environnement, capable de transporter un grand nombre de passagers et moderne. En outre, les bus sont conçus pour circuler sur des voies réservées, ce qui permet d'assurer un service plus rapide et de réduire les coûts de carburant, a-t-on appris.

Lors de la cérémonie de lancement, le maire Adanech a souligné que l'acquisition et le déploiement des bus électriques par l'administration avaient pour but d'atténuer les difficultés de transport du public. Ces bus contribueront de manière significative aux efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le changement climatique et réduire la consommation de carburant, a-t-elle ajouté.

La maire a souligné que la mise en service de ces bus démontre l'engagement de l'administration de la ville à alléger le fardeau des transports publics. Le ministre des transports et de la logistique, Alemu Sime, a déclaré que les nouveaux bus soutiennent fortement l'initiative du gouvernement visant à développer les transports écologiques.

Il a également salué les efforts de l'administration de la ville d'Addis-Abeba pour améliorer l'habitabilité de la ville grâce à des améliorations dans le secteur des transports, encourageant d'autres administrations municipales à faire de même.

Le chef du bureau des transports de l'administration de la ville d'Addis-Abeba, Yabebal Addis, a déclaré que plus de 1 170 bus de transport public desservent quotidiennement les habitants. Il a été annoncé que les bus électriques offriraient aujourd'hui des services de transport gratuits aux habitants sur toutes les routes de la ville.