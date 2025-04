Ethiopie: Les relations entre le Canada et le pays se développent considérablement dans les domaines diplomatique et économique

Addis Ababa — Les relations entre le Canada et l'Éthiopie se sont considérablement développées, avec des liens diplomatiques, économiques et interpersonnels de plus en plus étroits, a déclaré l'ambassadeur du Canada en Éthiopie, Joshua Tabah.

Lors d'un entretien récent avec ENA, l'ambassadeur Tabah a déclaré que les relations étaient "mûres, solides et en expansion" et qu'elles s'appuyaient sur de solides liens interpersonnels depuis l'établissement des premières relations diplomatiques en 1965.

Plus de 50 000 Éthiopiens vivent aujourd'hui au Canada et environ 5 000 Canadiens en Éthiopie, ce qui renforce encore les relations bilatérales.

L'augmentation du nombre de vols directs entre Addis-Abeba et Toronto, avec des vols désormais quotidiens, est un signe majeur de l'intensification des relations, ce qui facilite les liaisons entre les deux pays.

"Les relations bilatérales entre le Canada et l'Éthiopie sont mûres, solides et en pleine expansion. Nous avons établi des relations diplomatiques pour la première fois en 1965 et nous les avons renforcées chaque année depuis lors ; il s'agit d'une relation à multiples facettes. Il s'agit avant tout de relations humaines et de liens étroits entre les peuples. Depuis le début, nous sommes également un partenaire important de l'Éthiopie. En termes de coopération internationale au développement, nous avons également des relations commerciales en expansion.

En termes de coopération économique, l'ambassadeur Tabah a souligné que le soutien annuel du Canada au développement de l'Éthiopie dépasse les 200 millions USD et se concentre sur des domaines tels que l'égalité des sexes, la productivité agricole et l'aide humanitaire.

Il a également fait état d'investissements importants, notamment ceux d'Allied Gold, une société canadienne engagée dans un grand projet d'exploration aurifère dans la région de Benishangul-Gumuz.

En outre, les relations entre le Canada et Ethiopian Airlines se développent, le Canada fournissant des avions, des simulateurs de vol et même du vin de glace pour les vols de la compagnie aérienne.

Les exportations éthiopiennes, telles que le café, l'artisanat et les vêtements, atteignent également de plus en plus le marché canadien.

L'ambassadeur Tabah a souligné l'importance de la Chambre de commerce du Canada en Éthiopie, qui jouera un rôle crucial dans la promotion du commerce entre les deux pays.

"Notre coopération au développement en Éthiopie est notre plus grand programme de développement bilatéral, avec environ 200 millions de dollars investis pour soutenir les priorités éthiopiennes en matière d'égalité des sexes, d'accès aux moyens de subsistance, de productivité agricole, d'autonomisation économique, ainsi que d'aide humanitaire.

En ce qui concerne la sécurité alimentaire et le développement durable, le Canada a participé activement aux efforts de l'Éthiopie pour augmenter la production agricole et promouvoir l'égalité des sexes dans l'agriculture.

L'ambassadeur Tabah a indiqué que le Canada s'engageait à répondre aux besoins humanitaires de l'Éthiopie, en particulier en période de conflit ou de catastrophe naturelle.

Au-delà de l'Éthiopie, l'ambassadeur Tabah, qui est également accrédité auprès de Djibouti et du Soudan, a parlé de l'engagement croissant du Canada envers l'Afrique dans son ensemble, notant que l'Afrique est devenue plus importante pour les objectifs du Canada en matière de politique étrangère, de commerce et de développement.

Le Canada a publié sa première stratégie d'engagement en Afrique, qui met l'accent sur une relation d'égal à égal avec les pays africains et les institutions telles que l'Union africaine.

En outre, le Canada soutient des initiatives en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment par l'intermédiaire de la Commission de l'Union africaine, et réalise des investissements importants dans les technologies et les solutions climatiques dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Nigéria et le Kenya.

L'ambassadeur Tabah a également souligné le soutien du Canada au processus de démobilisation, de désarmement et de réintégration (DDR) de l'Éthiopie, en particulier dans la région du Tigré.

Il a souligné que la paix est essentielle à la prospérité économique et que les efforts de DDR sont essentiels pour promouvoir la stabilité et la cohésion sociale.

Le Canada continue de soutenir l'Éthiopie dans ses efforts pour accueillir plus d'un million de réfugiés de la Corne de l'Afrique, en fournissant à la fois une aide financière par l'intermédiaire d'organisations telles que le Programme alimentaire mondial et le HCR, et des possibilités de réinstallation pour les réfugiés ayant besoin de protection.

Grâce à ces efforts, le Canada vise à établir un partenariat plus fort et plus dynamique avec l'Éthiopie et l'Afrique, en soutenant le développement et la stabilité du continent tout en faisant progresser le commerce, la paix et les objectifs de développement durable.