Ethiopie: Ouverture de la foire internationale HortiFlora à Addis-Abeba

Addis Ababa — Le salon international de la floriculture et de l'horticulture s'est ouvert aujourd'hui au Millennium Hall sur le thème "Horticulture pour une Éthiopie durable".

Lors de l'ouverture de ce salon de trois jours, le ministre de l'agriculture, M. Girma Amente, a indiqué que le gouvernement éthiopien prenait des mesures pour améliorer le climat des affaires dans le pays. Le secteur de l'horticulture est l'un des domaines prioritaires qui a enregistré des résultats encourageants au cours des huit derniers mois, a déclaré M. Girma.

Il a souligné la nécessité de capitaliser et de consolider les succès déjà obtenus dans le secteur. Pour que le pays profite davantage du secteur, il faut un engagement commun pour s'attaquer aux goulets d'étranglement et créer une synergie dans la chaîne d'approvisionnement, a-t-il ajouté.

Conscient de cela, le gouvernement entreprend des réformes politiques et sectorielles afin de créer un meilleur environnement pour les opérateurs du secteur privé, a ajouté le ministre. Toutes les parties prenantes doivent travailler à l'unisson pour soutenir les diverses initiatives locales et internationales visant à garantir la durabilité, an encore souligné le ministre.

Il a réaffirmé que le gouvernement continuerait à travailler sans relâche et à créer un meilleur climat d'affaires en étroite collaboration avec l'association, les partenaires de développement et les parties prenantes.

S'adressant à la foire commerciale, le président de l'EHPEA (Ethiopian Horticulture Producers Exporters Association), Nega Mequanint, a pour sa part déclaré que cet événement n'était pas une simple foire commerciale, mais une plateforme stratégique.

Les récentes réalisations du secteur sont le fruit d'un engagement stratégique, d'un soutien politique du gouvernement, d'un effort de collaboration de l'industrie et surtout d'un engagement et d'un dévouement forts des membres et de l'industrie dans son ensemble, a-t-il déclaré.