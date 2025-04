Afrique: Prix Marc-Vivien Foé - Les 12 nommés pour l'édition 2025

Le lundi 12 mai, RFI et France 24 dévoileront le nom du meilleur joueur africain du Championnat de France de football (Ligue 1). Qui succèdera au Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, dernier lauréat du Prix Marc-Vivien Foé ? Voici, par ordre alphabétique, les 12 finalistes de l'édition 2025.

Himad Abdelli, milieu (Algérie, Angers)

Formé au Havre, Himad Abdelli a commencé sa carrière au sein de l'équipe qui défend les couleurs de la Seine-Maritime, avant de s'engager à Angers en 2022. Considéré comme le meilleur joueur de champ d'Angers, Himad Abdelli présente un physique plus massif qu'un numéro 10 traditionnel. Mais sa vision, sa technique et sa réputation de coureur infatigable pèsent réellement sur le jeu d'Angers. À 25 ans, Himad Abdelli est considéré comme le guide qui dicte le tempo et distille ses conseils sur le terrain et dans le vestiaire.

Eliesse Ben Seghir, attaquant (Maroc, Monaco)

Eliesse Ben Seghir connaît l'AS Monaco comme sa poche : il y évolue depuis qu'il a intégré le centre de formation en 2020 et il a fait ses débuts avec l'équipe première en novembre 2022, à 17 ans, lors des dernières minutes d'un match de Ligue Europa contre l'Étoile rouge de Belgrade. Élément de base de l'animation offensive monégasque, Eliesse Ben Seghir est souvent titulaire en Ligue 1. Il fait partie des meilleurs buteurs du club cette saison.

Lamine Camara, milieu (Sénégal, Monaco)

Lamine Camara, 21 ans, a quitté le FC Metz l'été dernier pour rejoindre les Monégasques. Celui qui a été désigné meilleur Jeune joueur 2024 par la Confédération africaine de football pour la deuxième année de suite, s'est adapté à la vitesse de l'éclair selon son club qui met en avant le duo de choc qu'il forme avec Denis Zakaria dans l'entrejeu. Sur le terrain, il a souvent la responsabilité des coups de pied arrêtés.

Habib Diarra, milieu (Sénégal, RC Strasbourg)

Habib Diarra est le capitaine de l'équipe de Strasbourg et son leader. Il a intégré le centre de formation du RC Strasbourg en U15 et il y a signé son premier contrat professionnel en juillet 2021. Il est considéré comme l'un des meilleurs représentants du renouveau de la formation alsacienne. Avec sa fougue habituelle, Habib Diarra ne passe pas inaperçu et même s'il est lié au club jusqu'en 2028, le milieu international sénégalais, 21 ans, attise déjà les convoitises.

Yahia Fofana, gardien (Côte d'Ivoire, Angers)

Parisien de naissance, formé par le Red Star FC avant de poursuivre sa formation au Havre AC, Yahia Fofana s'épanouit du côté d'Angers depuis juillet 2022. Lors de l'exercice 2023-2024, Angers est en Ligue 2 et l'international ivoirien est désigné gardien numéro 1. Il permet aux Angevins de remonter dans l'élite. À seulement 24 ans, le portier ivoirien, champion d'Afrique, s'est rapidement imposé comme l'une des révélations les plus marquantes du Championnat de France. Sa fiabilité et son sang-froid ont souvent été mis en avant.

Amine Gouiri, attaquant (Algérie, Rennes-Olympique de Marseille)

Arrivé à Marseille en janvier 2025 en provenance de Rennes, Amine Gouiri est un visage familier de la Ligue 1. L'ex-international espoir français était un pion essentiel de l'attaque du club breton avec des statistiques honorables comme buteur et passeur. Sous le maillot olympien, Amine Gouiri a déjà conquis les coeurs. Son entraîneur Roberto De Zerbi n'a pas hésité à comparer l'international algérien à Gonzalo Higuain.

Evann Guessand, attaquant (Côte d'Ivoire, l'OGC Nice)

Il a incontestablement franchi un palier cette saison. Evann Guessand, né à Ajaccio (France), formé à Nice, est devenu un élément central chez les Aiglons. Capable de jouer sur les côtés et dans l'axe de l'attaque niçoise, il fait dorénavant partie des joueurs cadres de l'effectif niçois et commence à faire son trou en sélection. Après des débuts professionnels assez discrets, à 24 ans, Evann Guessand s'impose comme l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1.

Achraf Hakimi, défenseur (Maroc, PSG)

Joueur cadre de l'effectif parisien, Achraf Hakimi, arrivé en 2021 dans la capitale, est toujours aussi incontournable sur le côté droit de la défense. Désormais vice-capitaine du PSG, l'international marocain est encore cette saison un élément essentiel du dispositif tactique de Luis Enrique. Passé par le Real Madrid, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan, Achraf Hakimi est nommé pour la quatrième fois pour le prix Foé. La saison dernière, il avait pris la deuxième place.

Moussa Niakhaté, défenseur (Sénégal, Olympique lyonnais)

Après des débuts délicats, il est monté en puissance à Lyon. Formé à Lille, Moussa Niakhaté fait ses premiers pas professionnels à Valenciennes. Après un passage à Metz, il goûte à l'Allemagne avec Mayence en Bundesliga, et à l'Angleterre avec Nottingham Forest où il s'impose comme un défenseur solide en Premier League, disputant 37 matchs (2022-2024). En juillet 2024, il pose de nouveau ses valises en France à Lyon. Il en est devenu le patron de la défense.

Moses Simon, attaquant (Nigeria, FC Nantes)

Moses Simon, à Nantes depuis 2019, est un buteur et un passeur décisif, qui compte dans le vestiaire des Canaris. Formé au Nigeria, il est arrivé en Europe en 2013 comme junior au sein de l'Ajax Amsterdam. En Ligue 1, Moses Simon continue d'affoler les défenses adverses avec sa technique et sa vitesse. Joueur percutant au style fait de dribbles, il s'est montré à son avantage dans le couloir gauche de l'attaque jaune et verte, mais aussi comme avant-centre. Il fait partie des joueurs les plus capés du groupe.

Abdoulaye Touré, milieu (Guinée, Le Havre)

Né à Nantes, formé chez les Canaris, Abdoulaye Touré évolue au Havre depuis 2023 après une expérience en Italie et en Turquie. Le milieu de terrain de 31 ans est un joueur fondamental dans le jeu du HAC. « Assagi », devenu une personne plus « responsable », plus « réfléchie », Abdoulaye Touré veut montrer l'exemple aux plus jeunes. La plupart du temps bien placé, précieux à la récupération, Abdoulaye Touré a la réputation de faire souvent les choix justes.

Hamed Junior Traoré, milieu offensif (Côte d'Ivoire, AJ Auxerre)

Hamed Junior Traoré est arrivé en Bourgogne l'été dernier à un moment où l'AJA avait besoin de renforcer son secteur offensif. Né à Abidjan le 16 février 2000, l'international ivoirien a effectué sa formation et a débuté sa carrière à Empoli en Italie. Passé ensuite par Sassuolo en 2019, il a disputé 108 matchs et marqué 16 buts en Serie A. Il est l'une des grosses révélations de la saison en Ligue 1.