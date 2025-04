Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 avril 2025

revue de presse

Publication des premiers rapports de l'OMS sur les tests et les traitements des infections fongiques

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié ce 01 avril, ses tout premiers rapports sur le manque critique de médicaments et d’outils de diagnostic pour les maladies fongiques invasives, montrant le besoin urgent de recherche-développement (R&D) innovantes pour combler ces lacunes, apprend-on d’un communiqué de l’organisme publié aujourd’hui.

En effet, les maladies fongiques sont un problème de santé publique croissant, avec des infections courantes, telles que le candida, qui provoque le muguet buccal et vaginal, devenant de plus en plus résistantes au traitement.

D’après le document, ces infections touchent de manière disproportionnée les patients gravement malades et ceux dont le système immunitaire est affaibli, y compris les personnes subissant une chimiothérapie anticancéreuse, vivant avec le VIH et ayant subi une greffe d’organe. (Source allAfrica)

Exposition Universelle d’Osaka : le Gabon présente sa forêt comme «moteur universel qui sauve des vies»

À quelques jours de l’ouverture de l’Exposition Universelle d’Osaka prévue du 13 avril au 13 octobre 2025, le Gabon affine sa stratégie de communication internationale. Membre actif de cette vitrine mondiale qui réunira plus de 158 pays, le pays entend mettre en avant son exceptionnelle biodiversité et sa contribution déterminante à la lutte contre le changement climatique.

Une vitrine mondiale pour la forêt gabonaise. Sous le thème évocateur « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies », le Gabon se prépare à marquer sa présence à Osaka. Une stratégie pensée pour valoriser l’exceptionnel capital forestier du pays, qui couvre près de 88 % de son territoire national, et rappeler son rôle crucial dans la régulation du climat mondial.

« C’est une opportunité unique de montrer au monde que notre forêt n’est pas seulement un patrimoine national, mais un bien universel indispensable à la survie de l’humanité », a indiqué Nina Abouna, Commissaire générale aux Expositions du Gabon. (Source GabonMediaTime)

1er Sommet mondial de l’IA en Afrique au Rwanda : Une opportunité historique pour le continent

Le Rwanda s’apprête à marquer l’histoire en accueillant, du 3 au 4 avril 2025, le tout premier Sommet mondial de l’intelligence artificielle (IA) en Afrique. Organisé par le Centre pour la 4e révolution industrielle (C4IR) et le ministère rwandais des TIC et de l’Innovation, en partenariat avec le Forum économique mondial (WEF), cet événement réunira des leaders mondiaux pour débattre du rôle de l’Afrique dans l’économie de l’IA.

Placée sous le thème « L’IA et le dividende démographique de l’Afrique : Réimaginer les opportunités économiques pour la main-d’œuvre africaine », cette rencontre vise à maximiser les bénéfices de l’IA pour le continent tout en abordant les défis liés à son adoption. L’Afrique, avec sa croissance démographique rapide, aspire à devenir un acteur clé du développement de l’IA au niveau mondial. (Source fratmat)

AES : Le Sahel reprend le contrôle de son ciel

À l’ère des conflits asymétriques et de la guerre informationnelle, le Sahel invente une autre manière de faire nation. Grâce à la technologie, au renseignement et à une coordination régionale inédite, la Confédération des États du Sahel esquisse les contours d’une souveraineté africaine autonome, audacieuse et résolument tournée vers l’avenir.

Toute frontière est une fiction, tant qu’elle n’est pas défendue. Et toute souveraineté est un mirage, tant qu’elle n’est pas assurée par ceux qui la proclament. Depuis l’Empire romain jusqu’aux États modernes, les nations ne tiennent que par leur capacité à contrôler l’espace, à maîtriser l’information, et à offrir à leurs peuples une sécurité tangible. Le Sahel, aujourd’hui, en offre une démonstration saisissante. (Source maliweb)

Le Cameroun s’engage dans l’initiative Mission 300 pour améliorer l’accès à l’électricité

Pour améliorer l’accès à l’électricité pour 6,5 millions de personnes de plus en cinq ans, les autorités camerounaises ont rejoint l’initiative Mission 300 de la Banque africaine de développement. Actuellement, l’accès à l’énergie reste un défi majeur pour le développement au Cameroun malgré d’importantes subventions gouvernementales et un vaste potentiel hydroélectrique selon la BAD.

Au Cameroun, l’accès à l’énergie reste un défi majeur pour le développement. Malgré d’importantes subventions gouvernementales et un vaste potentiel hydroélectrique, seulement 71 % de la population a accès à l’électricité, et le coût est parmi les plus élevés de la région.

À travers l’initiative Mission 300, lancée en janvier 2025 par la Banque africaine de développement (BAD), en partenariat avec la Banque mondiale, 300 millions de personnes en Afrique d’ici à 2030 devront être raccordées à l’électricité. (Source Africa 24)

Cinq journalistes burundais dont 4 femmes primés par le Texas Tech University

Le dénominateur commun pour les quatre 4 dames, c’est la prison. Trois ont bénéficié d’une grâce présidentielle après plusieurs mois en prison, l’autre journaliste, Sandra Muhoza est toujours en prison. Le College of Media and Communication du Texas Tech University leur a décerné le Prix du courage dans le journalisme international.

Cette distinction a également été octroyée au journaliste en exil, Alexandre Niyungeko, président de l’UBJ, l’Union burundaise des journalistes, une organisation qui n’est plus reconnue au Burundi. C’est à lui que les prix des journalistes absentes ont été confiés.

Seule Agnès Ndirubusa, ancienne cheffe du service politique au Groupe de Presse Iwacu était présente aux cérémonies de remise de ces prix. Il y avait également en visioconférence Christine Kamikazi, cheffe des programmes à la radio Bonesha FM, et ancienne voix du service Iwacu Web Radio. (Source Iwacu)

Retrait de la force de la SADC en RDC: que prévoit l'accord avec le groupe politico-militaire AFC/M23

La Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et le mouvement politico-militaire AFC/M23, qui contrôle la ville de Goma depuis deux mois, sont parvenus à un accord sur les modalités de retrait des troupes de la force régionale (SAMIDRC), vendredi 28 mars. Cet accord survient deux semaines après que la SADC a mis fin au mandat de sa mission militaire en RDC. Cette dernière n’avait pas réussi à stopper l’avancée de l’AFC/M23 dans l’est de la RDC. Voici ce que l’on sait du retrait annoncé de la SAMIDRC.

Selon les termes du document signé, l’AFC/M23 s’engage à faciliter le retrait immédiat des troupes de la SAMIDRC avec leurs armes et équipements, via l’aéroport international de Goma. Ce dernier est toutefois inutilisable en l’état, en raison des dommages causés par les récents combats. (Source RFI)

Le Burkina Faso publie une liste de personnes recherchées, des djihadistes aux journalistes

Le ministère de la sécurité a précisé que 32 individus « sont activement recherchés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ».

Les services de sécurité du Burkina Faso ont publié mardi 1er avril une liste de 32 personnes « recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », comprenant des chefs djihadistes mais aussi des journalistes et des lanceurs d’alerte.

Le Burkina Faso est dirigé depuis septembre 2022 par une junte militaire arrivée au pouvoir par un coup d’Etat, avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré. Le pays est par ailleurs régulièrement ensanglanté depuis 2015 par des attaques de groupes armés djihadistes liés à Al-Qaida et au groupe Etat islamique. (Source Lemonde Afrique)

40 milliards pour soutenir le secteur de l’énergie au Togo

Le gouvernement a annoncé le financement partiel par la BOAD des dépenses d’urgence dans le secteur de l’énergie, à hauteur de 40 milliards de Fcfa.

Cette opération vise à garantir la continuité du service public d’électricité pour les populations, tout en soutenant le développement économique et social du pays, indique L’Union paru mardi.

Dans un contexte de pression croissante sur les réseaux énergétiques, cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer la résilience du secteur, d’éviter les interruptions de service et d’assurer l’approvisionnement constant en électricité, notamment pour les foyers, les services publics et les entreprises. (Source togonews)

Maroc : la croissance économique ralentit à 3,7 % fin 2024

L’économie marocaine a enregistré un ralentissement au quatrième trimestre 2024, principalement en raison de la contraction de l’activité agricole, a indiqué mardi le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

La valeur ajoutée du secteur agricole a reculé de 4,9 %, contre une croissance de 1 % un an plus tôt. Le secteur de la pêche a toutefois connu un léger rebond de 0,8 %, après une chute de 19,2 % fin 2023.

Dans le secteur secondaire, la croissance a ralenti à 4,9 %, contre 6,9 % à la même période en 2023. Ce repli est imputé à la décélération des industries extractives (+6,5 % contre +16,1 %) et manufacturières (+3,7 % contre +7,4 %). En revanche, le bâtiment et les travaux publics ont progressé à +7 %, contre +2,9 % auparavant, tandis que les services publics (électricité, eau, déchets) ont accéléré à +5,7 %, contre +3,6 %. (Source apanews)