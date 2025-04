Gabon: Une formation gratuite aux jeunes, initiée par Rodia Ophélie Tsapa pour soutenir Oligui Nguema

L'Association des Jeunes Gabonais Ambitieux en abrégé (AJGA) a organisé une session de formation gratuite du 24 au 31 mars dernier à Libreville. Cette série de formations initiées par Rodia Ophélie Tsapa, Présidente de ladite association, parrainées par Fabrice Wada, soutient le candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les participants à ce rendez-vous du donner et du recevoir ont reçu des attestations des mains des différents formateurs.

Ils étaient nombreux, les jeunes qui ont pris part à une série de formations, initiées par Rodia Ophélie Tsapa, Présidente l'Association des Jeunes Gabonais Ambitieux en abrégé (AJGA), sous le parrainage de Fabrice Wada. Une semaine durant, les participants ont été formés dans plusieurs domaines. Il s'agit de :

- Initiation à l'intelligence artificielle ; art oratoire (prise de parole en public) ; gestion et contrôle de stock ; maintenance informatique ; transit-douane ; rédaction administrative ; cuisine, restauration et pâtisserie ; élevage de porcs et volaille ; conception et production des affiches et flyers

Pour la présidente de ladite association, Rodia Ophélie Tsapa, "l'objectif visé par cette série de formations dédiées aux jeunes, est de permettre à ces derniers, d'avoir une formation afin de réduire le taux de chômage. Je suis émue de cet engouement. C'est la preuve que les jeunes deviennent de plus en plus conscients et responsables. Je les encourage à se battre dignement car avec l'avènement du Coup de libération, du CTRI et de son président Brice Clotaire Oligui Nguema, la restauration de la dignité des Gabonais est en marche".

Fabrice Wada, parrain de cette première promotion a non seulement apprécié cette initiative à sa juste valeur, mais a surtout demandé à la jeunesse à plus d'engagement dans le domaine de l'entrepreneuriat. "Il faut prendre au séreux cette différente formation, qui plus est, est gratuite. Vous avez donné le meilleur de vous en agissant au mieux, vous avez les outils pour mettre en oeuvre ce que vous avez appris. Force et courage à chacun de vous" a fait savoir le parrain.

Les participants ont salué cette phase de formation avec beaucoup de reconnaissance. Pour eux, ce rendez-vous leur a permis de renforcer leurs capacités dans certains domaines. " J'ai beaucoup appris dans le domaine de la cuisine, restauration et pâtisserie, je dois avouer. Je suis fier et suis reconnaissant à l'égard de madame Tsapa qui a permis que cette formation soit gratuite. Je ne peux, la main sur le coeur, lui dire merci pour cette opportunité qu'elle m'a offerte."reconnait un des participants.

Tous les participants, leur attestation en main, ont tous exprimé leur reconnaissance à l'égard, non seulement de la présidente de ladite association, Rodia Ophélie Tsapa, mais également, du Parrain, Fabrice Wada. Aussi, ont-ils souhaité que soient organisées d'autres formations à leur endroit.

Il faut rappeler à toutes fins utiles que l'AJGA est une association gabonaise, socio-culturel, sportive, éducative, non confessionnelle, à but non lucratif, régie par la législation gabonaise.