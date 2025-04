Afrique: Francophonie - Brazzaville accueillera la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires

Prélude à la tenue à Brazzaville de la 16e conférence des présidents des assemblées parlementaires de la francophonie, le président de l'Assemblée nationale du Congo a eu, le 1er avril, une séance de travail avec les ambassadeurs de certains pays africains afin d'étudier les derniers paramètres concernant la participation des parlementaires de ces pays membres.

La capitale congolaise va vibrer, le 15 avril, au rythme des assises de la 16e conférence des présidents des assemblées et des sections régions Afrique de l'assemblée parlementaire de la francophonie (APF). Cette rencontre cruciale pour les parlementaires francophones de la section région Afrique a pour vocation d'unir les enfants du continent pour adopter des positions à même d'infléchir certains choix planétaires dans des domaines divers et variés.

« C'est dire l'importance de la 16e conférence des présidents des assemblées et des sections régions Afrique de l'APF attendue à Brazzaville, le 15 avril, dont les objectifs consisteront entre autres à adopter notre feuille de route pour la période 2025-2026. Les Parlements francophones de l'Afrique se doivent de s'affirmer comme des acteurs de premier plan de la démocratie, du développement, de la stabilité et de la paix. Messieurs les ambassadeurs, je sais compter sur vous pour que mes homologues dont je connais l'attachement à la francophonie soient des nôtres au rendez-vous du 15 avril 2025 à Brazzaville la verte », a indiqué le président de l'Assemblée nationale du Congo.

A en croire Isidore Mvouba, la conférence des présidents de la région Afrique de l'APF est devenue un véritable espace politique de débats, de propositions et d'échange d'informations sur les sujets d'intérêts commun pour les parlementaires africains. Pour lui, Brazzaville est de ce fait un rendez-vous du donner et du recevoir pour une francophonie du développement et du progrès

Les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique présents à cette séance de travail ont apprécié l'engagement d'Isidore Mvouba et ont promis de tout mettre en oeuvre afin de faciliter l'arrivée des présidents des sénats et assemblées nationales de leur pays respectif. A propos, l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire a rassuré, d'ores et déjà, de la présence des concernés à cette grand-messe des parlementaires francophones.