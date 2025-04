Ile Maurice: «Les 'stablecoins' peuvent faire progresser l'inclusion financière et stimuler l'innovation»

interview

Reaz Oodally dispose d'une solide expertise en affaires réglementaires. La gestion des défis et l'identification des opportunités dans le secteur de la finance numérique n'ont plus de secret pour lui. Aujourd'hui, il nous introduit dans l'univers des «stablecoins».

En examinant le nom de cette monnaie numérique, on a l'impression qu'elle fait référence à son potentiel à jouer un rôle stabilisateur dans la finance numérique. Qu'en pensez-vous ?

Les stablecoins sont des crypto-monnaies spécialement conçues pour réduire les fluctuations de prix, car leur valeur est ancrée à celle d'actifs stables tels que les monnaies fiduciaires - par exemple, le dollar américain - ou les matières premières comme l'or, connu pour son rôle de valeur refuge en période de crise. Cette stabilité est maintenue grâce à des réserves, des ajustements algorithmiques ou une combinaison des deux.

Qu'est-ce qui peut justifier le recours aux «stablecoins» ?

Cinq raisons principales peuvent inciter à faire confiance aux stablecoins :

· Inclusion financière : ils permettent aux populations non bancarisées et sousbancarisées d'accéder à des services financiers sécurisés et à faible coût, notamment dans les régions où l'accès aux services bancaires traditionnels est limité. Ils facilitent également les transactions transfrontalières abordables, offrant ainsi davantage d'autonomie aux particuliers et aux entreprises.

· Stabilité des transactions : Contrairement à d'autres crypto-monnaies, les stablecoins conservent une valeur constante, ce qui les rend idéaux pour les transactions quotidiennes telles que les paiements, l'épargne et les envois de fonds. Cette stabilité favorise leur adoption dans divers secteurs.

· Efficacité des paiements transfrontaliers : Ils accélèrent le règlement des obligations financières internationales dans des conditions hautement sécurisées et en éliminant les intermédiaires. Cette efficacité bénéficie autant aux particuliers et aux entreprises qu'aux gouvernements gérant des transferts de fonds, du commerce ou de l'aide humanitaire.

· Innovation financière : avec l'avènement de la blockchain, une technologie qui révolutionne le stockage et la transmission d'informations, les stablecoins favorisent l'essor de la finance décentralisée (DeFi). L'accès à des services tels que le prêt et le trading sans passer par les institutions financières traditionnelles s'est considérablement démocratisé.

· Fiabilité et liquidité : ils servent de moyen d'échange fiable, augmentant la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies. Cela facilite un trading efficace, la découverte des prix et une entrée ou sortie plus fluide pour les investisseurs.

En dépit de votre plaidoyer en faveur des «stablecoins», ces crypto-monnaies ne sont pas exemptes des risques inhérents au marché financier. Quels sont les principaux défis qui leur sont associés ?

Exactement. Les défis auxquels les stablecoins sont confrontés et qui peuvent potentiellement se transformer en risques incluent notamment des aspects critiques tels que la stabilité de l'ancrage de leurs actifs, le maintien d'un niveau constant de leurs réserves, ainsi que la résolution des problèmes réglementaires afin de préserver la stabilité financière et de garantir la protection des consommateurs.

Qu'à cela ne tienne, il faut reconnaître que l'introduction des stablecoins dans le monde financier constitue une évolution révolutionnaire dans l'univers des crypto-monnaies, alliant la fiabilité des monnaies fiduciaires à l'efficacité de la technologie blockchain. Ils ont le potentiel de faire progresser l'inclusion financière, de rationaliser les paiements et de stimuler l'innovation, à condition que les risques associés soient gérés avec prudence.