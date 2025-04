Afrique: CAN U-17 - Le capitaine Sory Sow montre la voie

Les duels entre le Sénégal et la Gambie suivent un scénario bien connu. Après avoir dominé les Young Scorpions 3-1 en phase de groupes du tournoi de l'UFOA A, les Lionceaux de la Teranga, dirigés par Pape Ibrahima Faye, ont récidivé lors de cette 4e journée de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 CAF TotalEnergies.

L'unique but de la rencontre porte la signature du capitaine Ibrahima Sory Sow, dernier rescapé de l'équipe championne d'Afrique en 2023. Un rôle qu'il assume pleinement :"Je suis fier de mes coéquipiers et de moi-même. Tout le monde sait que je suis un bon tireur de coups francs, et je voulais répondre aux attentes. En tant que capitaine et champion en titre, je devais montrer l'exemple."

Un succès précieux pour le Sénégal, qui confirme son statut de favori dans cette compétition."C'est une grande fierté d'être élu homme du match parmi les 22 joueurs. Il [Sory Sow] était blessé lors du tournoi UFOA A, alors voir son but décisif aujourd'hui me réjouit. Cela va lui donner encore plus de confiance pour la suite." a déclaré Pape Ibrahima Faye, sélectionneur du Sénégal

La Gambie frustrée, la Somalie en ligne de mire

Combatifs, les Young Scorpions ont opposé une belle résistance mais se sont heurtés à un Sénégal bien en place. Un constat qui laisse des regrets à leur sélectionneur Yahya Manneh :"Nous avons progressé par rapport à notre précédente confrontation. Ça s'est joué sur des détails... Mes joueurs sont encore jeunes. Nous allons revoir la vidéo, corriger nos erreurs et bien nous préparer pour la Somalie."

Les Gambiens tenteront de rebondir vendredi face aux Ocean Stars, tandis que le Sénégal affrontera la Tunisie à El Jadida pour continuer son parcours sans accroc.