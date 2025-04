Angola: La dépouille du général 'Xietu' repose à Alto das Cruzes

Luanda — La dépouille du premier chef d'état-major des FAPLA, le général d'armée João Luís Neto "Xietu", a été enterrée mardi au cimetière d'Alto das Cruzes, à Luanda.

Le général est décédé le 26 mars, à Luanda, à l'âge de 81 ans, victime de maladie.

La cérémonie funéraire s'est déroulée en présence du ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado, ainsi que de la famille et des amis du défunt, entre autres personnalités de l'appareil d'État et des forces de défense et de sécurité.

Avant les funérailles, une veillée funéraire a eu lieu au Quartier Général de l'Armée, au cours de laquelle le Président de la République, João Lourenço, a rendu le dernier hommage au général "Xietu", le considérant comme l'un des nationalistes les plus précieux.

Dans le livre de condoléances, le Président a exprimé son immense tristesse et consternation suite au décès du général, l'un des plus précieux nationalistes, combattants pour l'indépendance et la liberté du peuple angolais.

Il a rappelé que l'illustre défunt a rejoint le MPLA en 1964 et a collaboré activement aux préparatifs de l'héroïque 4 février, date du début de la Lutte armée de libération nationale.

Il a ensuite rejoint le corps de guérilla du MPLA, où il a occupé le poste de chef d'état-major général des anciennes FAPLA et a été élevé, selon ses propres mérites, au rang de général d'armée.

"Au cours de sa brillante carrière, des honneurs lui ont été décernés et des médailles de la plus haute valeur ont été décernées, en reconnaissance de ses réalisations", a écrit le Président de la République et Commandant en chef des FAA dans le livre de condoléances.

Au siège général des FAA, où a eu lieu la veillée funèbre, le Chef de l'État, accompagné de la Première dame Ana Dias Lourenço, a déposé une gerbe de fleurs à côté de l'urne et a présenté ses condoléances à la famille endeuillée, avant de signer le livre de condoléances.

La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, des membres de l'Exécutif, des officiers généraux des FAA, des amis et des membres de la famille ont également rendu hommage au défunt.

Premier chef d'état-major des anciennes FAPLA, João Luís Neto "Xietu", né dans la région d'Icolo et Bengo, a rejoint le MPLA en 1964, après avoir intégré le détachement de Ferraz Bomboko, ainsi que les régions militaires, devenant, en 1969, directeur du Centre d'instruction révolutionnaire (CIR) de Dolise et, plus tard, commandant de la Zone.

En mars 1971, il est nommé commandant de la sous-région nord des FAPLA. Il a fait partie du premier Comité central du MPLA et de son Bureau politique et a fait partie de la délégation de cette formation politique à la Commission de négociation des accords d'Alvor, en janvier 1975.

Pour son dévouement à la cause de la libération de l'Angola du joug colonial et de la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le général « Xietu », qui a participé à la proclamation des FAPLA en 1974, a été décoré à plusieurs reprises par l'État angolais, soulignant la distinction avec la Médaille de l'Ordre António Agostinho Neto.

Amoureux du sport, Xietu était membre du club militaire, Primeiro de Agosto.

Jusqu'à la date de son décès, il était membre du Conseil d'honneur du MPLA, structure de consultation du président de ce parti sur les décisions à caractère national ou de grande importance pour la préservation de ses principes et valeurs identitaires.