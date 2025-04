Angola: Le Président angolais s'entretient au téléphone avec son homologue de São Tomé et Príncipe

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a eu aujourd'hui (mardi) un entretien téléphonique avec son homologue de São Tomé et Príncipe, Carlos Vila Nova, au cours duquel ils ont discuté de l'état des relations bilatérales.

L'information a été rendue publique par les Services de Presse de la Présidence de la République.

L'Angola et São Tomé et Príncipe ont officialisé leur coopération en février 1978, par le biais de l'Accord général d'amitié et de coopération et de la Commission mixte bilatérale (1980).

En 1995, ils ont paraphé un accord de protection réciproque des investissements, en vue de créer des conditions favorables pour stimuler les initiatives privées et intensifier la coopération économique entre les deux États.

L'Angola et São Tomé et Príncipe, tous deux membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et de la Commission du Golfe de Guinée (CGG), entretiennent d'excellentes relations politiques, diplomatiques, de coopération et d'amitié.

En 2023, São Tomé et Príncipe et l'Angola ont signé un accord pour définir une nouvelle stratégie de coopération, notamment dans le domaine économique.