Angola: Le Président de la République conseille aux diplomates de représenter dignement le pays

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a chargé mardi les ambassadeurs qui assument de nouvelles fonctions de représenter le pays avec la dignité qu'il mérite, dans les pays où ils seront accrédités.

L'homme d'État s'exprimait lors de la cérémonie d'investiture des nouveaux ambassadeurs angolais, à savoir Pedro Mutindi (Namibie), Jovelina Alfredo António Imperial da Costa (Mozambique) et Maria Isabel Gomes Godinho de Resende Encoge (Allemagne).

Président João Lourenço a rappelé que le rôle important des ambassadeurs est de bien représenter le pays, d'attirer les investissements, de promouvoir le tourisme, en plus de contribuer au renforcement des relations amicales et coopératives entre l'Angola et les pays dans lesquels ils travailleront.

A cette occasion, le Chef de l'État angolais a souhaité aux diplomates nommés plein succès dans l'exercice de leurs fonctions.

La mission des ambassadeurs dans les pays où ils sont accrédités est de représenter les intérêts du Gouvernement angolais à l'étranger et de renforcer les relations bilatérales et multilatérales dans les domaines diplomatique, politique, économique et culturel.