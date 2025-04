Angola: Mise en relief des opportunités d'investissement dans l'industrie manufacturière à Moxico Leste

Luanda — Le vice-gouverneur de Moxico Leste pour le secteur politique, social et économique, Camilo Sapula, a attiré l'attention du secteur privé lundi, à Luanda, sur les opportunités d'investissement dans le domaine de l'industrie manufacturière locale.

Se confiant à la presse, en marge de la réunion ordinaire du Comité Central du MPLA, il a déclaré que l'implantation de l'industrie manufacturière dans la région est un défi, mais il considère que cela permettra la croissance et le développement de cette partie du territoire angolais.

Selon Camilo Sapula, il a souligné que Moxico Leste dispose actuellement de petites et micro-industries de transformation pour le décorticage et l'emballage du riz, des haricots et du blé.

Il a déclaré que la province, issue de la nouvelle division administrative et politique, possède un grand potentiel agricole, considérant ainsi qu'il y a de bonnes perspectives pour les investisseurs dans la région.

Selon lui, le secteur manufacturier du pays est un défi et Moxico Leste, en particulier, mérite "beaucoup" d'attention dans ce domaine.

"Comme c'est une nouvelle province, elle a besoin de beaucoup d'investissements, c'est pourquoi nous faisons appel au secteur privé", a-t-il ajouté.

Concernant les routes d'accès, il a déclaré qu'il s'agit toujours d'un « talon d'Achille », mais que des programmes d'amélioration sont en cours pour répondre à ces préoccupations.

Il a assuré qu'ils continueraient à travailler pour que les investisseurs se sentent en sécurité et disposés à investir dans cette région du pays.

À son tour, la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo, a déclaré que la province, en raison de sa situation géographique et de ses sols fertiles, est potentiellement agricole et invite donc les grands investisseurs à installer davantage d'usines de transformation et de conservation des produits.

La dirigeante a fait savoir qu'il existe une proposition visant à créer un pôle industriel qui serait installé dans la municipalité de Cuito et que « s'il y a de grands entrepreneurs, ils stimuleront certainement l'économie et les plus jeunes obtiendront leur premier emploi ».

Dans ce sens, il a salué l'initiative privée du responsable de la ferme Vinevala, qui a acheté avec ses propres ressources des machines pour la transformation du blé, au profit de la population et d'autres producteurs qui viennent transformer cette matière première en pâtes alimentaires.