Ile Maurice: Atif Aslam en concert le 5 avril - Plus de 100 policiers et 150 agents de sécurité seront mobilisés

L'attente est à son comble pour le concert très attendu d'Atif Aslam, qui se produira le 5 avril au stade de Côte-d'Or. Près de 10 000 spectateurs sont attendus pour cet événement. Afin d'assurer la sécurité et le confort du public, un dispositif de sécurité renforcé sera mis en place. Plus de 100 policiers seront mobilisés à l'intérieur et à l'extérieur du stade, tandis que 150 agents de sécurité veilleront au confort et à la sécurité des spectateurs.

Ajay Deora, Chief Executive Officer de Gravity Xero et Ticketbox.mu, déclare : «Les préparatifs ont commencé, avec l'installation des structures à Côte-d'Or. Les policiers seront également présents pour gérer la circulation et assurer un événement sans encombre.» Il supervise les aspects techniques, notamment la mise en place de la scène et des jeux de lumière. La structure de la scène adoptera une forme en «T» afin d'offrir une visibilité optimale à tous les spectateurs. De plus, des écrans géants seront installés aux trois extrémités de la scène pour garantir une expérience immersive. Les spectateurs installés sur la pelouse ne perturberont pas la vue de ceux des gradins, assurant ainsi une expérience fluide et agréable.

Les portes du stade ouvriront dès 16 heures, permettant au public de profiter de l'ambiance pré-concert. Des points de restauration proposeront une variété de mets et de boissons gazeuses à des prix abordables, grâce à QBL, principal sponsor de l'événement. L'engouement pour cet événement est déjà palpable. En moins d'une semaine, 75 % des billets ont trouvé preneur, et les catégories Gold, Silver et Bronze sont désormais complètes. Toutefois, des billets Platinum, VIP, VVIP, Gradin Diamond et Gradin Hospitality restent encore disponibles.

Ce concert du 5 avril s'annonce encore plus spectaculaire avec une after-party animée par les DJs internationaux DJ Trapper X et Tejas. Ajay Deora explique cette initiative : «Après un concert, l'artiste termine souvent sur une note forte, mais l'ambiance retombe soudainement. Nous voulons changer cela et maintenir l'énergie vivante. C'est pourquoi nous avons invité ces DJ pour prolonger la fête même après la fin du concert.» Ce concept inédit, où la musique se poursuit après la prestation principale, est une première à Maurice et promet une expérience unique aux spectateurs. En outre, cette transition permettra de fluidifier l'afflux du public vers la sortie, réduisant ainsi les problèmes de circulation.

Le concert d'Atif Aslam marquera aussi le début de la deuxième édition de PepCity, un événement prévu du 11 au 13 avril sur le parking de Bagatelle. Axé sur le sport et le divertissement, cet événement proposera de nombreuses attractions et des offres spéciales. Un grand chapiteau accueillera divers spectacles.