Ile Maurice: ABCB Holdings Ltd fait son entrée au marché official

La naissance de cette nouvelle société est le résultat d'une réorganisation structurelle du groupe ABC. C'est ainsi que la nouvelle entité phare aura désormais sous ses ailes tant les activités du segment bancaire que celles de son pôle non-bancaire.

Cinq mois exactement après le feu vert de ses actionnaires pour la mise en place d'un projet de réorganisation de sa structure existante et qui, par la suite, a eu la bénédiction de la Cour suprême, le groupe ABC amorcera dès le vendredi 4 avril l'une des principales étapes de cette démarche. Il s'agit de procéder à un exercice de cotation des valeurs d'ABCB Holdings, sur le marché officiel de la Stock Exchange of Mauritius (SEM).

ABCB Holdings est le résultat final du projet de réorganisation du groupe. Les activités du groupe qui ont été jusqu'ici chapeautées par ABC Banking Corporation le seront désormais par ABCB Holdings Ltd, qui aura sous ses ailes tant les activités bancaires représentées par ABC Banking Corporation que les activités non-bancaires représentées par ABCB Investment.

Le positionnement sur la plate-forme boursière qu'est le marché officiel de la SEM comporte de nombreux avantages pour une entité qui embrasse cette possibilité. Parmi ceux recherchés par le groupe, on note, entre autres :

· L'inclusion éventuelle de l'évolution et de la performance d'ABCB Holdings dans le cadre de la publication régulière des résultats des indices de marché de premier plan accessibles aux entités dont les valeurs sont cotées sur le marché officiel de la Bourse de Maurice ;

· la possibilité d'assister à une hausse du niveau de valorisation des actions de la société et ce principalement, en raison de la confiance et de la demande accrues des investisseurs pour celles-ci ;

· l'éventualité qu'une hausse de la valorisation des actions d'ABCB Holdings Ltd occasionne une plus grande liquidité de celles-ci sur le marché et des cours de négociation favorables pour ses actionnaires ;

· l'émergence d'une stratégie dont le principal objectif consiste à faire la démonstration aux yeux des actionnaires des titres ordinaires d'ABCB Holdings Ltd qu'il est possible que ce positionnement sur le marché officiel de la Bourse de Maurice leur soit bénéfique sur le long terme aussi bien qu'aux propriétaires de filiales associées à une entité dont les valeurs sont déjà cotées en Bourse.

Brian Ah-Chuen, Managing Director d'ABC Banking, tout enthousiaste et positif par rapport aux attentes, explique que cette nouvelle étape que le groupe a franchie avec la mise en place de son projet de réorganisation pourrait donner comme résultat. «L'entrée d'ABCB Holdings sur le marché principal de la Bourse de Maurice est une étape décisive qui reflète notre vision à long terme pour ABC Banking. Ce passage nous permet de renforcer notre visibilité et de soutenir davantage la croissance de l'entité phare de la holding. Nous sommes fiers du chemin parcouru et enthousiastes à l'idée de construire un avenir prometteur.»

Nouveaux capitaux

La décision d'une entreprise de placer ses titres sur une place boursière ne se cantonne pas qu'aux activités qui s'articulent autour de la vente et l'achat de ceux-ci, une situation susceptible d'être profitable aux détenteurs des actions de l'entité. Il s'agit aussi d'une excellente occasion de s'adjuger de nouveaux capitaux par la conception et l'émission de différents instruments financiers qui ne sont ni plus ni moins que des titres de créance caractérisés par une reconnaissance de dette de l'émetteur. Des titres de créance selon les conditions de l'émetteur, qui peuvent offrir un élément de séduction aux yeux d'investisseurs potentiels s'ils sont négociables en Bourse.

Est-ce un créneau que le groupe, par le biais de son nouveau représentant à la Bourse de Maurice, peut envisager d'en exploiter le potentiel ? Une expérience réalisée en mars 2024 par la direction d'ABC Banking prouve que cela vaut la peine. En voulant s'offrir de nouveaux capitaux, l'institution bancaire a eu recours à une offre publique, aux termes de laquelle des obligations à taux fixe non-garanties et des obligations à taux variable non-garanties ont été émises pour un montant total de Rs 500 millions, avec une option de sursouscription de Rs 200 millions. Les obligations ont ensuite été cotées sur le marché officiel de la SEM le 3 avril 2024.