Ile Maurice: Autisme - Une marche pour l'inclusion ce 2 avril à Rose-Hill

L'organisation non gouvernementale (ONG) Autisme Maurice organise une marche à Rose-Hill ce mercredi 2 avril dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette marche débutera à 10 heures près de Mauritius Telecom à Rose-Hill et se dirigera vers le Plaza, où se tiendront une campagne de sensibilisation à l'autisme, une performance de l'artiste local Sebby (Ziss Toi) et une séance ouverte au public avec questions et réponses.

Le 2 avril marque la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, une occasion dédiée à la sensibilisation aux troubles du spectre autistique (TSA) et à une meilleure compréhension de l'autisme. Cet événement vise à promouvoir un environnement d'apprentissage plus inclusif, à l'école comme au-delà. À cette occasion, les Nations unies encouragent leurs États membres ainsi que d'autres organisations à mettre en place des initiatives destinées à sensibiliser le public à l'autisme à tous les niveaux de la société.

La marche de ce 2 avril sera une nouvelle occasion d'accroître la sensibilisation aux troubles du spectre autistique, qui touchent environ 2 % de la population mondiale, selon Vincent Rosemand, éducateur depuis plus de 12 ans chez Autisme Maurice. «En 2025, il existe toujours un problème d'acceptation de l'autisme dans la société. Malgré les progrès réalisés ces dernières années, avoir un enfant en situation de handicap reste un sujet tabou.»

Un centre spécialisé pour les jeunes adultes autistes

Autisme Maurice a récemment ouvert un centre spécialisé destiné aux personnes autistes âgées de 20 ans et plus. Le Kestrel Centre a pour objectif de former et d'orienter les jeunes vers un emploi. L'ONG avait également ouvert trois classes spécialisées en 2012 avec l'aide d'Autisme Réunion et, la même année, le premier Service spécialisé d'évaluation et de diagnostic de l'autisme. Depuis, les connaissances sur le TSA ont progressé et la demande de diagnostics a considérablement augmenté, souligne encore Vincent Rosemand.

Cependant, il subsiste un problème majeur de financement pour fournir du matériel adapté à l'apprentissage des personnes autistes à Maurice, insiste l'éducateur.

Faire progresser les objectifs de développement durable des Nations unies

Cette année, la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme est placée sous le thème : «Faire progresser la neurodiversité et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.» Les personnes autistes apportent une contribution précieuse à la société par la diversité de leurs points de vue, leur créativité et leur sens de l'innovation. La reconnaissance et la valorisation de la neurodiversité favorisent des communautés plus inclusives, permettant aux personnes autistes de s'épanouir. Pourtant, nombre d'entre elles rencontrent des difficultés d'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et au soutien social en raison d'obstacles systémiques et de stéréotypes persistants.

Dans son message à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme 2025, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a déclaré : «Les personnes atteintes d'autisme font souvent l'expérience de l'isolement, de la stigmatisation et de l'inégalité. Elles sont privées de soins de santé et d'éducation - en particulier en période de crise - et leur capacité juridique est souvent ignorée. Cette discrimination est contraire à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à l'engagement des objectifs de développement durable de ne laisser personne de côté. Elle doit cesser.»