Afrique: Maurice, le pays le plus «heureux» d'Afrique

Le World Happiness Report 2025 érige l'île Maurice comme le pays le plus heureux d'Afrique, notamment 78e sur un classement mondial de 147 pays étudiés. La Libye, malgré une instabilité persistante, se classe au deuxième rang des pays les plus heureux d'Afrique et au 79e rang mondial.

La Finlande arrive en tête de la liste du World Happiness Report pour la huitième année consécutive, tandis que les autres nations nordiques que sont le Danemark, l'Islande et la Suède sont classés parmi les quatre pays les plus heureux des 147 pays étudiés, grâce à des systèmes de protection sociale solides et à la stabilité économique, entre autres. Les États-Unis connaissent un recul dans le classement, tombant à la 24e place, la plus basse de leur histoire.

Réalisé par Gallup, le Wellbeing Research Centre et le Réseau des solutions de développement durable des Nations unies, le rapport classe les pays sur la base d'indicateurs tels que le Produit intérieur brut (PIB) par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, la liberté, le soutien social, la générosité et la perception de la corruption. L'image de Maurice sur le continent africain demeure en effet toujours très positive, car selon The Africa Report, elle est souvent citée comme «une réussite africaine, grâce à sa démocratie stable, à son économie forte et à sa qualité de vie élevée - due à une économie diversifiée, à un développement humain élevé, à la bonne gouvernance et à la stabilité politique».

L'île Maurice a obtenu un score de 5,832 sur 10 dans le classement de la qualité de vie, est 49e dans le classement du PIB par habitant, 62e dans le classement du soutien social, 71e dans le classement de la liberté et 70e dans le classement de la générosité. En outre, le pays a un indice de perception de la corruption de 0,130 et une espérance de vie en bonne santé de 0,617.

Après la Libye, on retrouve l'Algérie (84e ), l'Afrique du Sud (95e ) et le Mozambique (96e ). Le Gabon (97e ), la Côte-d'Ivoire (98e), la République démocratique du Congo (100e ), la Guinée (102e ) et la Namibie (103e ) complètent le top 10 des nations africaines les plus heureuses. Deux des géants économiques de l'Afrique, le Nigeria et le Kenya, se classent respectivement à la 105e et à la 115e places mondiales. Les éditeurs du World Happiness Report 2025 affirment que leurs résultats «confirment à nouveau une vérité fondamentale : le bonheur est ancré dans la confiance, la gentillesse et le lien social».