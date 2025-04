Congo-Kinshasa: Devoir de mémoire - Félix Tshisekedi pour une appropriation collective du Genocost en RDC

Le coup d'envoi des travaux de la table ronde pour l'appropriation du génocide pour les biens économiques (Génocost) a été lancé, le 31 mars, par le président de la République, Félix Tshisekedi, au centre culturel international de Kinshasa. La cérémonie solennelle organisée à cet effet a connu la participation des représentants de presque toutes les catégories sociales.

Engagé dans la reconnaissance mémorielle de ce génocide pour des gains économiques oublié, le chef de l'Etat qu'accompagnait la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a tenu à faire comprendre aux Congolais le niveau de cynisme et de barbarie ayant entouré le massacre de plusieurs compatriotes à l'Est. De Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kishishe, tous les crimes perpétrés sur fond de pillage des richesses étaient représentés à travers des clichés ayant fait l'objet d'exposition.

Au milieu de plusieurs personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions de circonstance des responsables du CIA-VAR et du Fonarev, co-organisateurs de cette table ronde. Pour ces derniers, l'objectif de ces assises était de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et le langage commun d'un discours de prise de conscience collective et de perpétuation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix.

Dans sa brève allocution, le chef de l'État a appelé ses compatriotes à s'approprier ce génocide oublié. Il a dénoncé les crimes commis sur le territoire congolais par le Rwanda à travers des forces négatives. « Ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. (...) Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, vivons à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples », a déclaré le président Félix Tshisekedi.

Il a, par ailleurs, annoncé la mise en place d'un groupe d'experts chargés d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant du genocide perpétré pour des gains économiques. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes ; 27 millions de personnes en situation critique dont les femmes et enfants ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes disséminées à travers le grand Kivu, la RDC vit, depuis 30 ans, un génocide économique dont on parle très peu. Il est à noter que ces assises iront du 31 au 4 avril. EIles offrent un espace où des propositions et solutions seront faites pour la promotion d'une paix durable.