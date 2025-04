Congo-Kinshasa: Clôture du mois de la femme - Une journée de sensibilisation de l'enseignante à la nouvelle citoyenneté

À l'occasion de la clôture du mois de mars dédié à la femme, le Secrétariat général à l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté a organisé une journée de sensibilisation à l'intention des cadres et agents feminins de ce ministère.

"Femme enseignante et Nouvelle citoyenneté" a été le thème de la journée de sensibilisation organisée le 27 mars à l'hôtel Rotana à Kinshasa par le Secrétariat général à l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté (EDU-NC), dans le cadre de la commémoration du mois de la femme.

Présente et émue par des saynètes sur la Nouvelle citoyenneté jouées par des élèves et artistes invités pour la circonstance au cours de cette manifestation qui a réuni le personnel féminin et les cadres du secteur éducatif, la ministre d'État, ministre de l'EDU-NC Raïssa Malu, a, dans son allocution, adressé sa profonde gratitude à chacune des femmes présentes à la manifestation. "

... Votre engagement quotidien, votre professionnalisme et votre sens du service public sont le socle de notre action collective. Par votre travail, vous inspirez la jeunesse, les filles et les garçons, vous donnez vie à nos politiques éducatives, et vous contribuez chaque jour à faire de l'égalité une réalité vécue et construite", a laissé entendre la ministre d'État.

Raïssa Malu a rappelé le thème de la Journée internationale des droits des femmes : "Pour toutes les femmes et les filles : droit, égalité et autonomisation", soulignant que ce thème est porteur d'une exigence de transformation, celle de de garantie dans tous les domaines les mêmes droits, les mêmes opportunités et les mêmes chances pour toutes les filles et les femmes.

Et Raïssa Malu a livré quelques statistiques : 59% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont alphabétisées au Congo, contre 86% des hommes selon l'enquête démographique et de santé III 2023-2024.

"Ce chiffre à lui seul nous rappelle que nous avons encore du chemin à parcourir. L'accès à l'éducation reste inégale, particulièrement au niveau de l'enseignement secondaire où seules 55 % des filles y accèdent contre 81 % au niveau primaire.

C'est dans ce contexte que le ministère agit avec détermination pour faire de l'éducation des filles une priorité. Nous savons que l'éducation est la première marche vers l'autonomisation...", a-t-elle déclaré. Et de poursuivre : "... Les projets Perse, Paaf et Peqip, la Stratégie nationale d'alimentation scolaire, ou encore la campagne de citoyenneté active sont autant d'initiatives lancées par notre ministère pour renforcer l'accès des filles à l'école, améliorer leur assiduité ou encore favoriser leur réussite et leur engagement citoyen.

À nous, éducatrices et éducateurs, il nous revient de transformer la salle de classe en un espace d'égalité. Chaque jour, nous avons la responsabilité d'encourager nos élèves à oser, à rêver, à briser les stéréotypes de genre, et à croire que toutes les voies leur sont ouvertes. Il nous revient d'enseigner par l'exemple que l'égalité entre les sexes est non seulement un droit fondamental mais aussi un levier de prospérité collective".

La ministre a ajouté : "L'enseignante, par sa présence, sa posture et son engagement incarne la nouvelle citoyenneté, elle est au coeur de la transformation sociale que nous appelons de nos voeux, celle d'un Congo qui protège ses enfants, valorise ses talents et reconnaît l'égale dignité de toutes ses filles et de tous ses fils".

Raïssa Malu a aussi prôné l'égalité dans l'administration de l'éducation où de nombreuses femmes oeuvrent avec discrétion, rigueur et détermination à faire avancer le système éducatif.

La patronne de l'EDU-NC a rendu hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, "champion de la masculinité positive pour avoir fait de la promotion des droits des femmes une priorité stratégique de son mandat. "Grâce à son leadership, notre pays a franchi des étapes majeures, la nomination d'une femme à la Primature, et celle d'une femme à la tête de ce ministère, et un soutien politique affirmé à la cause de l'égalité", a-t-elle dit.

Elle a noté que l'égalité ne se construit pas contre les hommes, mais avec eux. Avant la ministre d'État, le secrétaire général ai. de l'EDU-NC, Mathieu Munkenge Bakina, a dans son mot de bienvenue, rappelé le thème international de la Journée des droits des femmes célébrée le 8 mars de chaque année, et le thème national libellé "La femme congolaise au centre de toutes les ambitions", thème étant en adéquation avec la vision du chef de l'État.

Il a mis en exergue les efforts de la ministre d'État pour la matérialisation de la volonté du président de la République, champion de la masculinité positive, avant de remercier et faire honneur aux femmes enseignantes vouées à l'éducation efficace des enfants congolais, avenir du pays.

Directeur Korhobo de l'EDU évoquait préalablement dans son intervention l'éducation en situation d'urgence, rappelant brièvement l'histoire des conflits au pays, notamment juste après l'indépendance et à partir de 1996 jusqu'aujourd'hui, et ses impacts néfastes sur le secteur éducatif.