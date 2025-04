Congo-Brazzaville: Camu - Des premiers assurés sociaux reçoivent leurs cartes biométriques de santé

Le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, a procédé le 31 mars à Brazzaville à la remise officielle des cartes biométriques de santé aux responsables d'entreprises qui vont à leur tour les donner aux assurés sociaux de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu).

Au nombre des sociétés ayant bénéficié de ces cartes, il y a l'Agence de régulation des postes et des télécommunications électroniques (ARPCE), la Banque postale du Congo, Hôtel Grand Lancaster, Ecobank, la société Bayo, la société GPLSA, Socotrans, UBA Bank, la CAPPED. Le ministre d'Etat Firmin Ayessa a lui aussi reçu sa carte des mains du directeur général de la Camu, Félix Mouko.

« Nous sommes pleinement conscients que l'opérationnalisation de cette prise en charge des assurés sociaux n'est pas une tâche simple. Elle nécessite non seulement prudence et expertise, mais également une compréhension profonde de la nécessité d'appropriation et de promotion de l'esprit de solidarité. Face à la maladie, aucun citoyen ne doit être laissé de côté.

Avons-nous atteint tous les objectifs du régime d'assurance maladie universelle ? Pas tout à fait, mais notre détermination dans cette quête reste intacte. C'est pourquoi, avant de nous étendre sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement a choisi de procéder par étape », s'est réjoui le ministre, annonçant le début d'une phase pilote dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo.

En effet, le gouvernement s'est engagé à travers la remise des cartes biométriques à ouvrir l'accès aux soins de santé à tous les affiliés à la Camu, a renchéri Firmin Ayessa. Après la phase pilote qui concerne Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo, le dispositif sera éprouvé pendant trois mois avec pour objectif d'identifier les ajustements nécessaires avant un déploiement complet dans tous les départements.

« A compter de demain (1er avril), les entreprises immatriculées à la Camu, ayant affilié leurs employés et respecté le délai de carence de trois mois prévus depuis janvier 2025, verront leurs salariés ainsi que leurs ayants droit accéder aux soins de santé dans l'établissement de leur choix parmi ceux ayant signé une convention avec la Camu », a précisé le ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale.

Il a, par ailleurs, annoncé que les conventions signées dans le cadre de la phase pilote ont déjà permis d'inclure plus d'une trentaine de formations sanitaires, publiques et privées. Ces dernières sont désormais prêtes à accueillir les assurés sociaux de la Camu. Quant aux titulaires de pensions ayant complété leur enrôlement biométrique à la Camu, ils peuvent retirer leurs cartes dans les différents sièges situés à Brazzaville, Pointe-Noire et Oyo.

Le directeur général de la Camu, Félix Mouko, a, de son côté, indiqué que cette action est une étape importante dans le cheminement de la mise en oeuvre du régime d'assurance maladie universelle. « Il y a beaucoup d'activités qui ont été menées, la remise officielle des cartes biométriques de santé aux assurés sociaux des entreprises est une étape importante pour nous parce que dès demain va s'ouvrir la prise en charge de ces assurés sociaux dans les formations sanitaires qui ont conventionné avec la Camu.

Pour nous, c'est un pas supplémentaire, il faut y aller par palier, pas à pas, et nous y allons avec beaucoup de détermination. Nous commençons la distribution des cartes à Brazzaville, nous allons nous déployer dans la ville de Pointe-Noire et la ville d'Oyo en ce qui concerne la phase pilote sur les trois mois qui vont s'ouvrir », s'est-il réjoui.

Il a, enfin, rappelé qu'actuellement plus de cent entreprises ont été déjà immatriculées avec des salariés enrôlés au niveau de la Camu. Notons que parmi les catégories concernées, il y a les salariés d'entreprises, les salariés de l'Etat employeur, les titulaires de pensions, les étudiants, à cela s'ajoutent des travailleurs indépendants.