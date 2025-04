Congo-Brazzaville: Réforme de l'Etat - Le cadre d'action intégré de la gouvernance publique à l'étude

Le gouvernement congolais a lancé le 1er avril à Brazzaville, avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), les travaux de relecture du Cadre d'action intégré de gouvernance publique (Caigp). Ce cadre juridique permettra au Congo de renforcer la législation en matière de gestion et de transparence afin d'améliorer la gouvernance.

Les travaux de relecture du texte ont été lancés par le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Gilbert Mokoki. Jusqu' au 10 avril, les experts venus des ministères vont examiner l'ébauche du document préalablement conçu par des sachants afin de produire un nouveau cadre de gouvernance publique plus adapté. Le document soumis à l'examen est initié pour créer les conditions de transparence et de redevabilité au sein de l'administration publique. L'objectif étant d'améliorer l'offre de service public.

Le projet vise, entre autres, la stabilité, la paix et le fonctionnement normal des institutions, la reprise économique à un rythme soutenu et la lutte contre les antivaleurs au sein de l'administration publique. Dans son allocution, la représentante-résidente du Pnud au Congo a salué la volonté du gouvernement pour avoir créé ce cadre intégré de gouvernance publique qui, selon elle, "permet une véritable coordination dans la mise en oeuvre de la feuille de route de la réforme de l'Etat".

«...il s'agit d'identifier les interventions calées à mener dans les secteurs judiciaires, des finances, du budget, de la fonction publique et de l'économie numérique pour améliorer la qualité des services afin de prévenir la corruption. L'occasion me permet de reconnaître et féliciter le gouvernement et les corps constitués pour des avancées significatives enregistrées ces derniers mois.

Cela permettra, entre autres, la disponibilité d'une vision stratégique claire et ambitieuse de la réforme de l'Etat », a indiqué Adama-Dian Barry. Pour conclure, la représentante-résidente du Pnud a renouvelé l'engagement de son institution de mettre son expertise à la disposition du gouvernement.

Pour sa part, le ministre du Contrôle d'Etat a exhorté les participants à faire preuve de perspicacité en vue de doter le pays d'un cadre digne. « Je salue les ministères de la Fonction publique, des Finances, de l'Economie numérique, de la Réforme de l'Etat pour ce projet qui va booster le renforcement de la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale.

Chers participants, je vous invite à faire preuve d'ingéniosité en vue de rédiger un cadre d'action adapté qui soit pertinent repondant aux besoins réels. En dotant le gouvernement d'un cadre d'action intégré de bonne gouvernance fiable, vous aurez contribué au changement de l'image de notre pays qui doit améliorer le climat des affaires », a conclu Gilbert Mokoki. Une fois peaufiné, le cadre d'action intégré de gouvernance publique sera soumis au gouvernement pour être validé en conseil des ministres, a précisé le ministre.