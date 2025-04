Congo-Brazzaville: Régies financières - 26 candidats passent le test d'entrée dans les écoles des douanes du Maroc et de Belgique

Le directeur général des Douanes et des Droits indirects, Guénolé Mbongo Koumou, a procédé le 31 mars dans la salle des conférences du ministère de la Justice de Brazzaville au lancement des épreuves du test d'entrée dans les écoles des douanes au Maroc et en Belgique.

Au total, 26 candidats ont passé ce test pour disputer les huit places disponibles. Ils ont affronté trois épreuves qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions. En effet, le concours concerne des attachés qui aspirent devenir des inspecteurs des douanes.

Selon la directrice des ressources humaines à la direction générale des Douanes, Resca Blanche Eboundziand, l'organisation de ce concours répond aux instructions de la hiérarchie. « Ce test est une manière de relever le défi en matière de renforcement des capacités de nos cadres. Il nous permet de sélectionner de manière très impartiale les meilleurs candidats », a-t-elle précisé, soulignant l'importance de sélectionner les meilleurs candidats pour intégrer les écoles de douanes.

Très attaché au bon fonctionnement de l'administration douanière, le directeur général des Douanes, Guénolé Mbongo Koumou, a affiché sa volonté de garantir l'égalité de chance aux candidats, tout en rappelant aux différents candidats les consignes d'usage dès la première épreuve. « Vous avez la lettre des documents, les cinq documents sont ici. On vous demande de rédiger une note de synthèse et de propositions. Dans la même rédaction, il y a la note de synthèse, il y a la synthèse et de propositions.

Après avoir précisé le contexte, vous présenterez dans un premier temps les enjeux et les conséquences, avant de formuler dans un second temps quelques propositions de mesures à mettre en oeuvre au niveau national et au niveau sous-régional, c'est-à-dire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc vous avez 3 heures pour faire cette note de synthèse », a notifié le directeur général des Douanes et des Droits indirects.

Représentant le ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille, Jean Bernard Malouka s'est félicité de l'initiative de la direction générale des Douanes et des Droits indirects. Il a, par ailleurs, encouragé l'organisation de ce test qui permettra de recruter les meilleurs profils pour assurer la sécurité et l'efficacité des missions de douanes. Les résultats sont, quant à eux, attendus dans les brefs délais.